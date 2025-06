Maior tiktoker do mundo é detido por imigração nos EUA

Khaby Lame, apontado pela Forbes como um dos criadores de conteúdo mais lucrativos do mundo em 2024, foi detido por agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE), na sexta-feira, 6, no aeroporto internacional de Las Vegas.

O influenciador teria ultrapassado o período de permanência permitido pelo visto, de acordo com comunicado da ICE, que o jornal Folha de S.Paulo teve acesso.

A detenção acontece em um momento de endurecimento da política migratória dos EUA. Protestos acontecem em Los Angeles neste final de semana contra as medidas anti-migração do governo Trump.

O perfil mais seguido do TikTok, com mais de 162 milhões de seguidores, Lame foi liberado no mesmo dia após receber autorização para uma saída voluntária.

O mecanismo permite que o estrangeiro deixe o país sem sofrer medidas adicionais de deportação ou impedimentos legais futuros.

Senegalês-italiano e embaixador da Unicef

Senegalês e naturalizado italiano, Khaby foi retido ao tentar deixar os Estados Unidos.

O ICE afirmou que o criador de conteúdo “excedeu os termos de seu visto” e confirmou que ele deixou o país após aceitar a saída voluntária no mesmo dia da abordagem, 6 de junho.

Embaixador da Boa Vontade da Unicef, o influenciador ainda não se pronunciou publicamente sobre o episódio.

Sua trajetória online começou em março de 2020, período em que, desempregado, voltou a viver com os pais.

Seus vídeos — curtos e silenciosos — viralizaram ao ironizar soluções exageradas propostas por outros criadores digitais para tarefas simples do dia a dia.

Parceria com grandes marcas

A notoriedade do influenciador começou de forma espontânea e levou à conquista de prêmios e contratos comerciais.

Em 2021, ele foi reconhecido pela Associação Nacional de Jovens Inovadores da Itália (Angi). Desde então, já gravou conteúdos com personalidades como Carlos Sainz Junior e Vinícius Junior.

Com base em estimativas da Forbes, Khaby possui acordos com marcas globais como Hugo Boss, Fortnite e Sony Pictures.

Em 2024, firmou uma colaboração com o Walmart para vender sua própria linha de utensílios de cozinha.