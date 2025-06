Do iogurte caseiro ao Ômega 3: como a TopTherm criou um império familiar de milhões?

Nos anos 90, um comercial simples, mas com uma narradora marcante, invadiu as casas dos brasileiros. A TopTherm, com sua iogurteira e suplementos alimentares, logo se tornou uma marca inesquecível em um momento em que a busca por saúde e bem-estar estava apenas começando a se espalhar pelo país. Mas, ao contrário de outros produtos da época, que se perderam na memória coletiva, a TopTherm resistiu, e, após mais de 25 anos de operação, ainda é reconhecida por sua história e por um rosto familiar: o de Aracy Wolf.

“Tudo começou com a busca por iogurte caseiro e transformou-se em uma marca que atravessa gerações”, é assim que Gerhard Michel Wolf, fundador da TopTherm, lembra o início de sua trajetória. No começo dos anos 1990, ele e sua esposa Aracy adaptaram uma iogurteira elétrica para atender às necessidades de sua própria família. A demanda por produtos naturais e saudáveis os impulsionou a criar algo exclusivo: a iogurteira TopTherm.

Com um conceito simples, mas eficaz, o casal criou um produto inovador que se tornaria um ícone da alimentação saudável no Brasil. A TopTherm, que começou como um projeto doméstico, logo conquistou o mercado nacional. A empresa trouxe para os lares brasileiros não apenas uma iogurteira, mas uma proposta de alimentação natural, com ênfase em qualidade e nutrição.

Como tudo começou?

No final dos anos 90, a iogurteira TopTherm se consolidou como o principal produto da marca, oferecendo aos consumidores uma alternativa prática para produzir iogurte caseiro de qualidade.

Assim como a TekPix ficou marcada pela figura de Juarez, a TopTherm conquistou um lugar especial na memória do público através de Aracy. Com uma voz inconfundível, ela se tornou uma das figuras mais reconhecíveis e, consequentemente, a marca também. A Aracy se tornou parte da identidade da marca, ajudando a criar uma conexão única com o público.

A história de Aracy, no entanto, não começou de forma fácil. Ela lembra, em entrevistas em podcasts e no programa de Danilo Gentili, de quando, inicialmente, hesitou em substituir sua filha Ana Cristina, que era a porta-voz da empresa, devido à timidez e à falta de experiência com televisão.

Aracy temia que sua voz, que considerava “estranha” e “diferente”, não fosse bem aceita. No entanto, ao perceber que sua naturalidade e proximidade com o público estavam funcionando, Aracy encontrou sua voz — literalmente — e passou a ser identificada por milhões como a cara da TopTherm.

“Eu nunca tinha sido atriz, mas as pessoas começaram a me ver como a dona de casa que usava o produto, e isso gerou uma conexão verdadeira com elas”, explica Aracy, que, inicialmente, foi alvo de críticas por conta de sua voz.

Alguns diziam que ela falava "chorando" ou que sua voz era “estridente”, mas ela usou essas críticas a seu favor. "A primeira aparição foi um sucesso absurdo. Acredito que minha voz, que antes me incomodava, passou a ser uma característica que as pessoas associavam diretamente à TopTherm", disse Aracy.

Desafios da marca, linha de produtos

Embora a TopTherm tenha se consolidado como uma marca tradicional no Brasil, o caminho não foi isento de desafios. O casal enfrentou dificuldades financeiras nos primeiros anos, mas sempre com foco na inovação e na qualidade do que ofereciam aos consumidores. Além da iogurteira, outro produto de sucesso absoluto foi o ômega 3, uma escolha estratégica do casal após a descoberta dos benefícios da substância para a saúde.

O ômega 3 não só se tornou um dos maiores sucessos da TopTherm, mas também ajudou a consolidar a marca como referência no mercado de suplementos alimentares. Wolf e Aracy viajaram para a Noruega, buscando garantir o ômega 3 mais puro e de melhor qualidade. Segundo a empresa, clientes relataram melhorias significativas em dores articulares, saúde cardiovascular e até em casos de depressão, o que aumentou a recomendação entre médicos e treinadores.

Wolf e Aracy investiram também em pesquisa e inovação, expandindo seu portfólio com suplementos como vitaminas, coenzima Q10 e outros produtos voltados para a saúde.

A TopTherm é mais do que uma empresa, é um verdadeiro legado familiar. Wolf e Aracy continuam à frente do negócio, casados há 56 anos. “Passamos por tudo juntos. Criamos uma empresa que representa muito mais do que sucesso financeiro. Representa a nossa história de amor, perseverança e dedicação à família e aos nossos clientes”, disse Aracy.