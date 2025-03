Estrela prestes a explodir pode iluminar o céu e ser visível a olho nu em breve; saiba quando

Astrônomos alertam que a estrela T Corona Borealis (TCrB), localizada na constelação Corona Borealis, pode estar prestes a passar por uma grande explosão.

Esse evento, conhecido como nova, pode ocorrer na próxima quinta-feira, 27 de março de 2025, e, caso se confirme, a estrela poderá ser visível a olho nu. Estima-se que sua luminosidade será similar à da Estrela Polar, um dos astros mais brilhantes do céu noturno.

TCrB é um sistema binário a cerca de 3.000 anos-luz de distância, composto por uma anã branca e uma gigante vermelha.

A anã branca, que já esgotou seu combustível, atrai material da gigante vermelha, levando à sua acumulação até que, finalmente, uma explosão termonuclear ocorra. Esse processo provoca um aumento repentino de brilho, tornando a estrela visível mesmo para os observadores não especializados.

A estrela já passou por episódios semelhantes em 1787, 1866 e 1946, o que tornou a previsão de seu comportamento mais precisa. Em março de 2023, TCrB apresentou uma diminuição significativa no brilho, levando os cientistas a preverem sua explosão para abril de 2024.

No entanto, o evento não ocorreu. Após mais monitoramento, agora há uma nova previsão para a erupção, que pode acontecer em 27 de março de 2025, com datas alternativas em 10 de novembro de 2025 ou 25 de junho de 2026.

Como localizar T Coronae Borealis no céu do Brasil

A estrela T Coronae Borealis, parte do sistema estelar localizado na constelação Corona Borealis, pode ser vista no céu do Brasil, embora sua visibilidade seja mais difícil devido à sua posição próxima ao horizonte norte. Para facilitar a localização, siga estas etapas e dicas, e fique preparado para observar este fenômeno astronômico quando a estrela se tornar visível.

Como Localizar T Coronae Borealis

Encontre a Constelação Ursa Maior

A Ursa Maior é uma das constelações mais fáceis de identificar no céu noturno, famosa por sua forma de "panela" ou "caçamba". Ela serve como ponto de partida para o trajeto até T Coronae Borealis. Siga o Arco para Arcturus

Usando as estrelas da alça da Ursa Maior, trace um arco imaginário até a estrela Arcturus, que é brilhante e avermelhada, localizada na constelação de Boötes. Dependendo da época do ano, Arcturus estará no leste ou sudeste do céu. Localize Vega

Dirija seu olhar para o nordeste e localize Vega, uma das estrelas mais brilhantes do céu, que ajudará a marcar o caminho para a constelação de Corona Borealis. Encontre Corona Borealis

Entre Arcturus e Vega, você verá um semicírculo de estrelas que forma a constelação Corona Borealis. A estrela mais brilhante dessa constelação é Alphecca, que fica no centro do semicírculo e pode ajudar a identificar o local de T Coronae Borealis. Localize T Coronae Borealis

T Coronae Borealis está localizada ligeiramente abaixo da parte inferior do semicírculo de Corona Borealis. Quando a estrela explodir, ela se tornará visível com um brilho comparável ao de Alphecca.

Dicas para Observação

Use Aplicativos de Astronomia : Aplicativos como Star Walk 2 ou Sky Tonight podem ser extremamente úteis para localizar T Coronae Borealis e outras estrelas no céu.

Escolha um Local com Pouca Poluição Luminosa : Para uma visão mais clara e precisa, escolha um local distante de áreas urbanas, de preferência em um ponto elevado.

Monitore o Momento da Explosão: Como a explosão de T Coronae Borealis pode ocorrer a qualquer momento, fique atento às atualizações astronômicas e às previsões sobre sua visibilidade.

Visibilidade no Brasil

Embora a constelação Corona Borealis seja mais difícil de ser vista no Brasil, especialmente no Hemisfério Sul, durante os meses de outono e inverno (março a agosto), ela pode ser observada nas primeiras horas da noite, ou antes do amanhecer.

Para uma melhor visualização, procure áreas mais ao norte do país, onde a constelação aparece um pouco mais alta no céu.