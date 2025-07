'Encantadora', cobra coral azul é uma das mais perigosas do mundo

Com uma coloração azulada pouco vista na natureza, em contraste com o seu vermelho rubi, a cobra coral azul é considerada uma das serpentes mais belas do mundo. No entanto, sua aparência encantadora esconde uma característica perigosa: seu veneno é capaz de paralisar e matar sua vítima em segundos, segundo a Super Interessante.

O animal é encontrado em países como Indonésia, Malásia, Singapura e Tailândia. Como vive enterrada no solo, suas imagens são raras.

Além de bela, também impressiona pelo tamanho, podendo chegar a quatro metros de comprimento.

Como funciona seu veneno

Para matar sua presa, a cobra coral azul injeta sua toxina, caliotoxina, que desregula os músculos e os nervos, impedindo o movimento do corpo. Momentos depois, a presa morre sufocada.

Por sorte, são poucos os casos registrados de morto envolvendo humanos com essa cobra. As picadas são raras, já que as cobras são "tímidas".

Em 2016, pesquisadores analisaram o venene do réptil e descobriram que a toxina atua em receptores que, nos humanos, está ligada à dor. De toda forma, esses estudos são importantes porque podem levar cientistas a descobrirem remédios contra doenças.

Segundo a publicação científica Toxins, o Captopril, um remédio contra hipertensão, foi desenvolvido a partir do veneno da jararaca.