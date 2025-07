Jovens ganham dinheiro como iscas de mosquitos para combater doença causadora de cegueira

Toda segunda e terça-feira pela manhã, Bosede Oluwaokere, de 48 anos, acorda em sua casa, na cidade de Ilorin, no oeste da Nigéria, se veste e caminha até um riacho nas proximidades. Senta-se sob uma árvore e levanta sua saia até a altura das coxas. Durante as próximas seis horas, ela permanece ali, aguardando que um tipo específico de mosquito se posicione sobre ela, para poder capturá-la com um pequeno tubo de plástico.

Oluwaokere é uma "papa-mosquito humana" – ou captura de pouso humana, como é conhecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) – considerada o "padrão ouro" na coleta de borrachudos. Esses insetos hematófagos, que se reproduzem nas proximidades de rios, transmitem a oncocercose, uma doença tropical que pode levar à cegueira, conhecida também como "cegueira dos rios".

Quando uma pessoa é picada por um borrachudo infectado, as larvas do parasita Onchocerca volvulus entram no corpo, onde se transformam em vermes que podem viver por até 15 anos. As fêmeas desses vermes produzem milhares de larvas microscópicas que se espalham pelo corpo. Se essas larvas atingirem os olhos, podem causar perda permanente da visão.

Os borrachudos podem transmitir a doença quando se alimentam do sangue de uma pessoa infectada e, ao picar outra, transmitem o parasita.

“Eu gosto deste trabalho”, diz Oluwaokere ao jornal britânico The Guardian. A jovem foi recrutada como voluntária pelo Ministério da Saúde. “Não tenho medo, pois amo minha comunidade e quero ajudá-la a se livrar das doenças.”

Ela recebe uma bolsa de 10.000 nairas (aproximadamente £ 5) por mês da Sightsavers, uma ONG internacional focada em projetos de saúde pública.

Na Nigéria, cerca de 40 milhões de pessoas estão em risco de contrair oncocercose, com 120.000 casos de cegueira devido à doença e muitos outros sofrendo com complicações incapacitantes.

De acordo com a OMS, em 2023, quase 250 milhões de pessoas precisariam de tratamento preventivo contra a oncocercose globalmente. Mais de 99% dos infectados vivem na África e no Iémen, com 1% restante vivendo na região fronteiriça entre o Brasil e a Venezuela. O Estudo da Carga Global de Doenças estimou que, em 2017, 14,6 milhões de pessoas já apresentavam doenças de pele e 1,15 milhão enfrentavam perda de visão devido à doença.

A OMS incluiu a oncocercose entre as doenças alvo de eliminação até 2030, conforme parte de sua estratégia para doenças tropicais negligenciadas (DTNs).

Embora não exista cura para a oncocercose, a OMS recomenda a administração em massa de medicamentos (MDA), onde uma grande parte da população recebe medicamentos preventivos para interromper a disseminação da doença. O tratamento é doado pela farmacêutica Merck, sob a marca Mectizan, e é administrado anualmente a populações em risco por até 15 anos. À medida que mais pessoas são tratadas, menos indivíduos são infectados, e os borrachudos se tornam menos propensos a transmitir o parasita.

Após várias rodadas de MDA, os ministérios da saúde dos países afetados realizam testes para verificar se a doença pode ser considerada eliminada. Isso envolve exames de sangue em áreas de risco e a captura de borrachudos para análise dos parasitas que eles podem carregar. Na Nigéria, a meta é capturar 6.000 borrachudos, e os papa-moscas humanos são o método preferencial.

Há uma preocupação ética em torno do uso de pessoas como iscas para pesquisas, o que gera desconforto para algumas organizações. "É uma prática arriscada", diz Louise Hamill, diretora de oncocercose da Sightsavers. "Estamos pedindo a um ser humano com uma vida, uma família e um trabalho que coloque tudo de lado e passe várias horas sentado à beira de um rio. Eles estão se expondo ao risco de picadas de borrachudos, mas também de outras doenças, como a doença do sono transmitida pela mosca tsé-tsé, malária ou dengue. Além disso, correm o risco de picadas de cobras ou de se exporem ao calor, sol intenso e até chuva."

Oluwaokere não se intimida com esses perigos, mas sua colega voluntária, Olamilekan Adekeye, estudante universitária de 26 anos, teve que se refugiar após ver uma cobra. “Não sei que tipo de cobra era, mas o medo me fez fugir. Me escondi em uma loja e voltei algumas horas depois.”

A OMS também recomenda o uso de armadilhas de janela Esperanza (EWT), que capturam os borrachudos em superfícies pegajosas. Propostas pela primeira vez em 2013, essas armadilhas têm sido eficazes na América do Sul, mas não se mostraram tão bem-sucedidas na África.

"Acredito que o fator humano é essencial", afirma a Dra. Maria Rebollo Polo, líder do programa global de eliminação da oncocercose na OMS. "A atração dos humanos pelas moscas parece ser tão forte que é difícil replicá-la."

Com o intuito de reduzir o uso de pessoas, a Sightsavers e o Instituto Global para Eliminação de Doenças estão trabalhando no desenvolvimento de novas versões das EWT. Estudos em países como Malawi, Moçambique, Gana e Costa do Marfim buscam otimizar essas armadilhas, utilizando variações como dióxido de carbono para imitar o hálito humano, colas, roupas de cores diferentes e até o cheiro de pés suados.

Rebollo reconhece que os papa-moscas humanos, apesar de serem uma técnica rudimentar, ainda são necessários devido à falta de recursos financeiros. "Se as doenças tropicais negligenciadas recebessem mais atenção e financiamento, já teríamos desenvolvido técnicas mais avançadas que reduziriam o desconforto humano", afirmou.

Ela acrescenta que o uso de pessoas é fundamental em diversas pesquisas, como exames de sangue em crianças para monitoramento de malária ou ensaios clínicos em que as pessoas são expostas a medicamentos. Cada país tem comitês de ética que regulam como as pessoas podem ser envolvidas em tais estudos.

De volta a Ilorin, Oluwaokere e Adekeye sentem-se gratas por poder contribuir para melhorias na saúde, mas ambas desejam que o valor pago seja mais alto. "O que recebo é muito pouco", diz Adekeye. "Tenho outras fontes de trabalho que pagam melhor, mas escolhi fazer isso para ajudar minha comunidade."