Durante obras, operários encontram peça que pode ser de navio de 1.300 anos

Uma obra de infraestrutura na Holanda levou à descoberta de uma viga de madeira que pode integrar um navio viking com até 1.300 anos.

O achado ocorreu no início do mês, durante escavações para instalação de esgoto na cidade de Wijk bij Duurstede, quando operários identificaram a estrutura parcialmente exposta no solo.

A peça chamou a atenção do arqueólogo amador Danny van Basten, voluntário da ArcheoTeam Wijk bij Duurstede, que acionou especialistas após reconhecer o potencial histórico do material. Equipes da Stichting Beheer Vikingschip e do Museum Dorestad foram mobilizadas para análise.

A viga tem cerca de 3,2 metros de comprimento e 30 centímetros de espessura, com características que indicam possível uso em construção naval. Segundo o especialista Kees Sterrenburg, o formato, os entalhes e o acabamento sugerem que a estrutura pode ter feito parte de uma embarcação.

A análise inicial considera o contexto arqueológico da área, onde fragmentos de cerâmica foram encontrados. Os indícios apontam para o período carolíngio, entre os séculos VIII e IX, embora uma datação mais recente, próxima ao ano 1.300, ainda seja avaliada. Nesse cenário, a madeira poderia pertencer a um navio do tipo coca, embarcação mercante medieval.

A investigação é coordenada pela arqueóloga municipal Anne de Hoop, que classificou o achado como raro em escala local e nacional. A peça será submetida à limpeza e à análise dos anéis de crescimento da madeira, técnica conhecida como dendrocronologia, usada para estimar a idade com maior precisão. O processo pode levar meses.

Para preservar a integridade do material, a viga foi embalada antes de ser retirada do local. Pesquisadores também avaliam se o fragmento foi transportado por um canal antigo até a região onde foi encontrado.

Achado reacende interesse sobre rotas vikings

A descoberta mobilizou autoridades locais. A prefeita Petra Doornenbal e o vereador Bert Lubbinge visitaram a área, enquanto o vereador Arne Schaddelee interrompeu uma reunião provincial após ser informado. O Museum Dorestad manifestou interesse em exibir a peça futuramente.

Os vikings, originários das regiões que hoje correspondem à Dinamarca, Noruega e Suécia, atuaram entre aproximadamente 700 e 1100 d.C. O termo, derivado do nórdico antigo, está associado a expedições marítimas, frequentemente com caráter militar.

Esses grupos também exerceram atividades como agricultura, artesanato e comércio, estabelecendo rotas entre diferentes regiões da Europa. Registros históricos apontam ataques a mosteiros cristãos e a ocupação de territórios no Reino Unido, além da formação de assentamentos na Irlanda.

O fragmento encontrado na Holanda pode contribuir para estudos sobre a presença viking no continente e ampliar o entendimento sobre as rotas marítimas utilizadas nesse período.