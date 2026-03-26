Doentes eram excluídos na Idade Média? Descoberta revela outra realidade

A forma como pessoas com doenças eram tratadas na Idade Média pode ter sido diferente do que sugere o imaginário popular. Um estudo publicado na revista científica Frontiers in Environmental Archaeology analisou cemitérios medievais na Dinamarca e identificou que indivíduos com lepra e tuberculose eram enterrados em áreas de alto prestígio, próximas a igrejas.

A pesquisa foi conduzida por cientistas liderados por Saige Kelmelis, da Universidade de Dakota do Sul, que investigaram o comportamento funerário em relação a doenças historicamente associadas ao estigma.

O que mostram os túmulos

Na Dinamarca medieval, o local de sepultamento estava ligado ao status social. Túmulos mais próximos de igrejas eram considerados mais valorizados e, em muitos casos, exigiam pagamento.

Ao analisar 939 esqueletos de cinco cemitérios — três urbanos e dois rurais —, os pesquisadores mapearam a posição das sepulturas e identificaram sinais de doenças nos ossos.

Os resultados indicam que indivíduos com lepra e tuberculose não foram sistematicamente enterrados em áreas menos prestigiadas. Em diversos casos, estavam nos mesmos espaços que outros membros da comunidade.

Como as doenças foram identificadas

A equipe utilizou marcas deixadas nos ossos para identificar doenças. A lepra pode causar lesões faciais e danos em extremidades, enquanto a tuberculose costuma afetar regiões próximas aos pulmões e articulações.

Além disso, os pesquisadores estimaram a idade dos indivíduos e compararam a distribuição das sepulturas em cada local analisado.

Diferenças entre cidades e áreas rurais

Os dados mostram que as cidades medievais apresentavam maior concentração de doenças, possivelmente devido à densidade populacional mais alta.

Mesmo assim, a relação entre enfermidades e posição do túmulo não foi consistente. Apenas no cemitério urbano de Ribe foi identificado um padrão: áreas de menor prestígio concentravam maior proporção de casos de tuberculose.

Segundo os pesquisadores, esse resultado pode estar relacionado à exposição à doença, e não necessariamente a práticas de exclusão social.

De acordo com Saige Kelmelis, o estudo contrasta com a ideia comum de que pessoas doentes eram isoladas após a morte. Ela afirma que, em muitas comunidades analisadas, os indivíduos foram enterrados junto aos demais, sem distinção aparente.

A pesquisadora também destaca que a tuberculose, por apresentar menos sinais visíveis, pode ter sido percebida de forma diferente em relação à lepra, que costuma causar alterações físicas mais evidentes.

Com isso, os autores apontam que nem todas as infecções deixam marcas nos ossos, o que pode limitar a identificação completa dos casos.

Segundo Kelmelis, métodos genômicos podem ampliar a compreensão sobre a presença dessas doenças nas populações analisadas.