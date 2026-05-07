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Crescimento profissional vira prioridade no mercado de trabalho, aponta estudo da Randstad

Oportunidades de desenvolvimento e transparência na cultura corporativa ganham peso na atração e retenção de talentos

Profissionais estão priorizando ascensão de carreira na escolha de trabalho (Thinkstock)

Profissionais estão priorizando ascensão de carreira na escolha de trabalho (Thinkstock)

Victoria Rodrigues
Victoria Rodrigues

Estagiária

Publicado em 7 de maio de 2026 às 08h00.

O cenário do mercado de trabalho brasileiro passa por uma transformação. Se antes o salário era o fator principal para atrair profissionais, o estudo Randstad Employer Brand 2025 revela que a prioridade agora é a progressão de carreira. 

Nesse contexto, a capacidade de uma empresa se mostrar transparente e acessível torna-se o diferencial para consolidar sua marca empregadora. De acordo com o levantamento, a oportunidade de crescimento profissional assumiu o topo das expectativas dos trabalhadores. 

O estudo indica que o talento atual não busca apenas estabilidade financeira, mas um caminho claro de desenvolvimento. No entanto, existe uma falha entre o que as empresas oferecem e o que os funcionários percebem.

Transformar hierarquia em ecossistema 

O levantamento da Randstad mostra que cerca de 31% dos profissionais que deixaram seus empregos recentemente apontaram a falta de oportunidades de avanço como o motivo principal. 

Em um mercado movido por propósito e progressão de carreira, estar próximo da nova geração deixou de ser diferencial — virou estratégia 

Além disso, a Geração Z apresenta o maior índice de sensação de sub-representação, para esses profissionais, o ambiente de trabalho precisa oferecer pertencimento, propósito e visibilidade.

Diante desses dados, a estratégia de gestão de pessoas passa a exigir uma quebra de barreiras hierárquicas, para aproximar os jovens profissionais das figuras de gestão. Pois, quando um diretor dedica tempo para dialogar com a base da pirâmide organizacional, a empresa deixa de ser uma estrutura abstrata e passa a ser vista como um ecossistema de aprendizado.

Conexão entre talentos e liderança

Em um cenário em que crescimento profissional e proximidade com lideranças se tornaram fatores decisivos para retenção de talentos, iniciativas que aproximam jovens profissionais do ambiente corporativo ganham relevância estratégica. 

É nesse contexto que a Conferência de Carreira do Na Prática surge como uma oportunidade para empresas fortalecerem sua marca empregadora diante de uma nova geração que busca propósito, desenvolvimento e representatividade.

O evento reúne estudantes e jovens talentos pré-selecionados de todo o país em uma programação voltada para carreira, mercado de trabalho e liderança, criando um espaço de diálogo direto entre empresas e profissionais em início de trajetória. Além de ampliar a visibilidade institucional, a participação permite apresentar programas, valores e possibilidades reais de crescimento dentro das organizações.

A Conferência de Carreira do Na Prática aproxima empresas dos talentos que vão liderar o mercado nos próximos anos. CLIQUE AQUI E CADASTRE SUA EMPRESA

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