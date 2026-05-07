Crescimento profissional vira prioridade no mercado de trabalho, aponta estudo da Randstad

O cenário do mercado de trabalho brasileiro passa por uma transformação. Se antes o salário era o fator principal para atrair profissionais, o estudo Randstad Employer Brand 2025 revela que a prioridade agora é a progressão de carreira.

Nesse contexto, a capacidade de uma empresa se mostrar transparente e acessível torna-se o diferencial para consolidar sua marca empregadora. De acordo com o levantamento, a oportunidade de crescimento profissional assumiu o topo das expectativas dos trabalhadores.

O estudo indica que o talento atual não busca apenas estabilidade financeira, mas um caminho claro de desenvolvimento. No entanto, existe uma falha entre o que as empresas oferecem e o que os funcionários percebem.

Transformar hierarquia em ecossistema

O levantamento da Randstad mostra que cerca de 31% dos profissionais que deixaram seus empregos recentemente apontaram a falta de oportunidades de avanço como o motivo principal.

Além disso, a Geração Z apresenta o maior índice de sensação de sub-representação, para esses profissionais, o ambiente de trabalho precisa oferecer pertencimento, propósito e visibilidade.

Diante desses dados, a estratégia de gestão de pessoas passa a exigir uma quebra de barreiras hierárquicas, para aproximar os jovens profissionais das figuras de gestão. Pois, quando um diretor dedica tempo para dialogar com a base da pirâmide organizacional, a empresa deixa de ser uma estrutura abstrata e passa a ser vista como um ecossistema de aprendizado.

Conexão entre talentos e liderança

Em um cenário em que crescimento profissional e proximidade com lideranças se tornaram fatores decisivos para retenção de talentos, iniciativas que aproximam jovens profissionais do ambiente corporativo ganham relevância estratégica.

É nesse contexto que a Conferência de Carreira do Na Prática surge como uma oportunidade para empresas fortalecerem sua marca empregadora diante de uma nova geração que busca propósito, desenvolvimento e representatividade.

O evento reúne estudantes e jovens talentos pré-selecionados de todo o país em uma programação voltada para carreira, mercado de trabalho e liderança, criando um espaço de diálogo direto entre empresas e profissionais em início de trajetória. Além de ampliar a visibilidade institucional, a participação permite apresentar programas, valores e possibilidades reais de crescimento dentro das organizações.

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