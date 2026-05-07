Como a visão sobre seu próprio intelecto pode acelerar ou travar seu crescimento

A busca pelo sucesso e pela realização pessoal frequentemente esbarra em um obstáculo: a forma como se percebe a própria inteligência. Segundo as pesquisas da psicóloga Carol S. Dweck, professora da Universidade Stanford, as crenças sobre as próprias capacidades podem definir quem consegue superar desafios ou quem estaciona diante das dificuldades.

A psicóloga no livro Mindset: a nova psicologia do sucesso identifica que a diferença entre o êxito e a estagnação está na distinção entre o "mindset fixo" e o "mindset de crescimento".

Na mentalidade fixa, existe a convicção de que qualidades como inteligência e talento são traços imutáveis, quase genéticos e incapazes de serem alterados. Consequentemente, surge uma necessidade constante de provar valor, uma vez que qualquer erro pode ser interpretado como prova de falta da capacidade natural.

Em contrapartida, a mentalidade de crescimento é a crença de que o potencial pode ser cultivado por meio do esforço, de estratégias adequadas e do aprendizado contínuo. Nessa perspectiva, a inteligência não é um ponto de chegada, mas um ponto de partida que pode ser expandido ao longo da vida.

O impacto diante dos desafios

Essa diferença no modo de pensar é perceptível na maneira como as pessoas reagem aos obstáculos cotidianos. Uma pessoa de mentalidade fixa tende a evitar situações de risco, pois teme que o fracasso comprometa a imagem de “talentosa”.

Para quem pensa assim, o esforço é visto com desconfiança, pois acreditam que se alguém precisa se esforçar muito, é porque não possui o dom necessário.

Por outro lado, quem tem a mentalidade de crescimento abraça os desafios, encarando-os como oportunidades de evolução. O esforço, nesse contexto, é compreendido como o motor que transforma a capacidade em realização.

A reação às derrotas também separa os dois perfis. Para o mindset fixo, o fracasso deixa de ser um evento isolado e passa a definir a identidade, tornando-se sinônimo de incapacidade pessoal. Já para quem cultiva a mentalidade de crescimento, o erro é encarado como uma fonte de informação.

O Poder do "ainda"

A forma de pensar não é um destino, mas uma escolha que pode ser moldada. O segredo para essa transição reside em uma pequena palavra: "ainda".

Enquanto a mentalidade fixa afirma "eu não sou bom nisso", a mentalidade de crescimento reformula para "eu não sou bom nisso ainda".

Essa mudança semântica abre espaço para o processo e retira o peso da falha definitiva, permitindo que o cérebro se mantenha focado na progressão e não apenas no resultado imediato.

A base do mindset de crescimento

Se a mudança de mentalidade passa pela forma como lidamos com erros, desafios e frustrações, a inteligência emocional surge como uma competência central nesse processo. Desenvolver a capacidade de reconhecer, compreender e gerenciar as próprias emoções é um passo decisivo para sustentar o mindset de crescimento.

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