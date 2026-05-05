Inteligência Emocional supera o QI como diferencial de sucesso na carreira

Daniel Goleman, jornalista científico e psicólogo, afirma que no contexto atual do mercado de trabalho, a capacidade de gestão emocional se tornou mais requisitada do que QI ou conhecimento técnico.

Essa soft skill, tem sido determinante para a construção de uma carreira sólida e sucesso profissional. Uma vez que o conhecimento técnico é o mínimo exigido para entrada no mercado, a inteligência emocional se torna um diferencial para crescimento.

Goleman, considerado o pai da inteligência emocional, afirma que essa habilidade não significa ser legal ou não ter filtro para os sentimentos, mas a capacidade de gerir as emoções e saber usá-las de forma eficaz.

Com o mercado volátil e a rotina empresarial cada vez mais exigente, a maturidade emocional se tornou uma ferramenta essencial para produtividade, colaboração e principalmente desenvolvimento.

Os pilares da inteligência emocional

No dia a dia, a importância da inteligência emocional se mostra desde os pequenos detalhes até as grandes decisões. Em outras palavras, gestão dos sentimentos é requisitado tanto para saber receber um feedback quanto para tomar uma grande decisão.

O autoconhecimento, é uma peça fundamental para essa habilidade, pois só assim é possível reconhecer as emoções e aprender a controlá-las. Do mesmo modo, também é através dele que as escolhas se tornam consistentes e conscientes. Somente com o autoconhecimento é possível tomar decisões que levam ao crescimento profissional seguindo para o rumo desejado.

Outro pilar da inteligência emocional é a resiliência, mais do que seguir em frente, é a habilidade de manter o foco mesmo sob pressão e saber se recuperar após as crises do dia a dia. Também é fundamental para os momentos de feedback, pois é preciso saber ouvir e ser resiliente para corrigir a execução ou até mesmo um comportamento.

Desenvolvimento contínuo das emoções

Diferente do conhecimento técnico, a inteligência emocional não é estática; ela é uma habilidade comportamental desenvolvida continuamente por meio das experiências de vida.

Esse aprendizado prático se renova diariamente no reconhecimento das emoções e no uso da intuição como um guia para discernir o que é certo ou errado em nosso desenvolvimento.

Ser emocionalmente maduro é ter a capacidade de usar a razão e a emoção com sabedoria para gerir as interações sociais.

Capacitação prática para o mercado de trabalho

Considerando que a inteligência emocional não é uma característica inata, mas uma competência que pode ser treinada e aperfeiçoada, investir no desenvolvimento dessas soft skills é o passo mais estratégico para quem busca protagonismo na carreira.

Para apoiar profissionais e estudantes nesse processo de amadurecimento, o Na Prática oferece o curso gratuito de Inteligência Emocional. A formação foi desenhada para traduzir os conceitos teóricos em ferramentas aplicáveis no cotidiano, auxiliando o participante a identificar gatilhos emocionais, melhorar a comunicação interpessoal e fortalecer a resiliência diante de desafios complexos e ambientes de alta pressão.