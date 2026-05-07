Humanos não lideram ranking de monogamia entre mamíferos; veja quem está no topo

Os humanos estão entre as espécies mais monogâmicas do reino animal — mas não ocupam o topo do ranking. Um estudo da Universidade de Cambridge aponta que a espécie humana aparece na 7ª posição entre 35 mamíferos analisados.

A pesquisa, destacada pelo The Guardian, compara padrões reprodutivos com base em dados genéticos e mostra que, embora os humanos apresentem níveis elevados de monogamia, ainda ficam atrás de espécies como castores e alguns primatas.

Como a monogamia foi medida

Para estabelecer o ranking, os cientistas analisaram a proporção entre irmãos completos — que compartilham pai e mãe — e meio-irmãos em diferentes espécies. Quanto maior a presença de irmãos completos, maior o grau de monogamia.

Nos humanos, cerca de 66% dos irmãos têm os mesmos pais, o que indica predominância de relações monogâmicas. Ainda assim, esse índice é inferior ao de animais como o castor-europeu, que registra aproximadamente 72%.

Humanos superam alguns animais — mas não todos

Na comparação, os humanos aparecem à frente de espécies como suricatas e gibões, mas ficam atrás de animais como o rato-do-campo-da-califórnia, que lidera a lista com 100% de irmãos completos.

Por outro lado, espécies como chimpanzés, golfinhos e gorilas figuram entre as menos monogâmicas, com baixas taxas de irmãos completos, refletindo sistemas reprodutivos mais variados.

O estudo também identificou diferenças importantes entre populações humanas ao longo do tempo. Em alguns grupos antigos, a proporção de irmãos completos era menor, enquanto em outros chegava a 100%. Essas variações indicam que fatores culturais, sociais e históricos influenciam diretamente os padrões de relacionamento e reprodução.

Por que os humanos são monogâmicos?

Segundo os pesquisadores, a monogamia humana pode estar relacionada à necessidade de cuidado parental. Em muitas espécies, relações mais estáveis aumentam as chances de sobrevivência da prole, especialmente em organismos com desenvolvimento mais prolongado, como os humanos.

Ainda assim, especialistas ressaltam que o comportamento humano não é determinado apenas pela biologia. Normas sociais, culturais e religiosas também desempenham papel relevante na manutenção desse padrão ao longo do tempo.

Apesar da posição elevada no ranking, os cientistas destacam que os humanos ocupam uma zona intermediária entre sistemas monogâmicos e não monogâmicos.

Veja o ranking 10 das espécies mais monogâmicas