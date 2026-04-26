Dentes brancos? Nem sempre é sinal de saúde bucal

Ter dentes brancos nem sempre é sinônimo de saúde bucal. Especialistas alertam que a aparência estética do sorriso pode esconder problemas como cáries, acúmulo de bactérias e desgaste do esmalte.

Em entrevista à Popular Science, a dentista Diana Nguyen, da Universidade da Califórnia em São Francisco afirmou que a cor dos dentes varia naturalmente entre as pessoas e pode ser influenciada por fatores genéticos e ambientais.

Além disso, manchas nos dentes nem sempre indicam problemas. Alimentos e bebidas como café, vinho e temperos podem alterar a coloração ao longo do tempo, sem necessariamente causar doenças.

Problemas podem não ser visíveis

Mesmo dentes alinhados e claros podem esconder doenças. De acordo com Nguyen, muitas cáries se formam entre os dentes, em áreas que não são visíveis ao sorrir. Isso significa que um sorriso considerado “perfeito” pode não refletir a real condição da saúde bucal.

Além disso, o clareamento dental não tem efeito sobre problemas internos, como cáries ou inflamações. Ele atua apenas na cor dos dentes, o que reforça a necessidade de avaliação odontológica antes de qualquer procedimento estético.

Hábitos que podem prejudicar os dentes

Algumas práticas adotadas para deixar os dentes mais brancos podem causar danos à estrutura dental:

Escovar os dentes com força excessiva pode desgastar o esmalte;

Uso de pastas de dente abrasivas pode remover camadas protetoras;

Clareamento sem orientação adequada pode não considerar problemas pré-existentes;

Facetas dentárias exigem desgaste da estrutura natural do dente e manutenção contínua.

Saúde deve vir antes da estética

Especialistas recomendam que o foco principal seja a saúde bucal, não apenas a aparência. Antes de recorrer a procedimentos estéticos, é importante tratar cáries, inflamações e possíveis infecções.

Limpezas regulares e acompanhamento odontológico são suficientes para remover manchas leves e manter os dentes em boas condições. O clareamento pode ser uma opção estética, mas deve ser feito com orientação profissional e após avaliação clínica.

A busca por um sorriso "perfeito" tem sido impulsionada por padrões estéticos e redes sociais, que reforçam a ideia de dentes extremamente brancos como ideal. No entanto, dentistas ressaltam que pequenas variações na cor e no formato dos dentes são naturais e fazem parte das características individuais de cada pessoa.