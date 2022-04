Sorriso bonito afeta carreira e chances de conseguir um emprego?

Um sorriso bonito tem capacidade para alegrar o dia de todos.

No entanto, o ato de expressar contentamento expondo os dentes também tem seu valor em outras esferas da vida. Como a profissional.

No que diz respeito ao mercado de trabalho, um sorriso bonito pode abrir muitas portas.

Estudos mostram que sorrisos melhoram as carreiras

Um estudo recente realizado pelo King’s College de Londres aponta que, nas relações interpessoais, o bom estado dentário transmite as sensações de confiança e inteligência.

O que tende a ser um fator positivo em entrevistas de emprego e para o progresso na carreira.

Segundo a pesquisa, isso acontece pois o cérebro aprecia imagens que considera agradáveis.

Dessa forma, a boa dentição afeta positivamente a vida profissional.

Uma outra pesquisa realizada pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) também destaca o impacto do sorriso no mercado de trabalho.

De acordo com o levantamento, 67% dos empregadores sinalizam que dentes bonitos podem servir de critério para decidir uma contratação.

Operações para melhorar o sorriso estão em alta

Atualmente, procedimentos estéticos, como botox e rinoplastia, estão em alta como jamais estiveram.

Efeito semelhante é visto na busca por técnicas e instrumentos capazes de aperfeiçoar a fisionomia da arcada dentária.

Na avaliação do dentista Thiago Sartoretto, as pessoas têm procurado mais os consultórios odontológicos “na esperança de melhorar a vida”.

Conhecido por atender diversos famosos, como a cantora Anitta, o ator Caio Castro e a atriz Grazi Massafera, Sartoretto ressalta que, em geral, celebridades e anônimos buscam procedimentos odontológicos como forma de elevar a autoestima.

“O sorriso é o cartão de visita, porque transmite confiança quando nos comunicamos com outras pessoas”, pontua o dentista.

Além disso, Sartoretto destaca que novos procedimentos odontológicos, como as lentes de contato dental, têm ganhado a simpatia das pessoas porque combinam correções funcionais com a melhora estética.

“Inclusive, as lentes se tornaram as queridinhas dos artistas, porque se consegue um resultado muito satisfatório no que diz respeito à imagem. O clareamento, por exemplo, resolve, deixa os dentes bonitos, mas a lente supri a necessidade estética, providenciando sorrisos consideravelmente mais bonitos”, explica o dentista.

Segundo o dentista, não é surpreendente que o sorriso bonito afete positivamente a carreira das pessoas.

"Quando a pessoa se sente mais bonita e confiante, ela tende a se expressar e se valorizar mais”, avalia o dentista. “Desejar um sorriso bonito não é só vaidade, pois tem o poder de abrir portas”.