Cuidados com a pele no frio: veja como evitar o ressecamento e intensificar a hidratação

Em tempos de ar seco e poluído, manter a pele hidratada para combater os radicais livres que prejudicam as células saudáveis do corpo e causam o envelhecimento é algo mais desafiador. As mudanças climáticas podem afetar a saúde da pele de diversas formas, e esses efeitos podem ser sentidos diretamente na sensibilidade, hidratação e capacidade de renovação celular.

De lábios rachados até rosto com ressecamento intenso, esses sintomas tornam-se comuns durante esse período de clima seco.

Sintomas comuns durante períodos mais secos

Vermelhidão e coceira são sintomas de dermatite e acontecem devido ao ressecamento excessivo. “No tempo seco, as impurezas presentes no ar podem gerar esse problema. Além disso, o organismo desidratado diminui a camada de gordura da pele, que funciona como uma barreira contra agentes externos”, explica Dra. Maria Paula Del Nero, dermatologista pela SBD.

A médica explica que doenças como a dermatite atópica e a psoríase também podem piorar, levando muitos pacientes aos consultórios dermatológicos com exacerbação das lesões. Tomar líquido e usar cremes hidratantes ajudam a evitar esses problemas, pois essas medidas favorecem a retenção de água. Reduzir a temperatura do chuveiro também ajuda!

6 formas de evitar o ressecamento da pele

A dermatologista lista, abaixo, medidas práticas para passar pelo período de estiagem sem prejudicar a saúde da pele.