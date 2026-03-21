Cordyceps 'fake'? Aranha usa truque assustador para se proteger

Se alguém achava que "The Last of Us" já tinha ido longe demais, a natureza resolveu dar um passo além por conta própria. Na Amazônia equatoriana, Alexander Bentley, um herpetólogo e fundador da Waska Amazonía, encontrou uma espécie de aranha que "hackeou" o sistema de sobrevivência.

Nova espécie encontrando na Amazônia

O truque? Ela imita a aparência de um fungo parasita conhecido por transformar insetos em zumbis. Sim, aquele mesmo tipo de organismo que inspirou o Cordyceps da ficção. Só que aqui não tem infecção real acontecendo, é puro teatro evolutivo.

Usuários do iNaturalist, site onde o pesquisador publicou sobre o achado, ajudaram Bentley a identificar a espécie da aranha (gênero raramente visto conhecido como Taczanowskia) e do fungo (Gibellula, que pertence à mesma família do Cordyceps).

Com a ajuda de David Ricardo Díaz-Guevara, curador de aracnídeos do Instituto Nacional de Biodiversidade do Equador, eles descobriram que era uma espécia ainda não identificada: a Taczanowskia waska. O resultado dos estudos foi publicado em fevereiro de 2026, na revista Zootaxa.

Para entender melhor a espécie, o animal foi observado em laboratório, onde passou a analisar de perto seu comportamento, hábitos de caça e padrões de movimento. Depois disso, investigaram também sua anatomia, observando órgãos e estruturas com mais detalhe. Ainda assim, o que mais chamou atenção foi a capacidade de imitar o fungo, algo que foi descrito como completamente fora do comum e surpreendente.

A camuflagem? Se fingir de doente

A aranha reproduz a aparência do corpo de frutificação do fungo, aquelas formações que lembram pequenos chifres, visíveis no abdômen. Isso acontece porque ela possui extensões nessa região do corpo que criam esse efeito visual. Segundo o pesquisador, esse tipo de adaptação sugere que, ao longo do tempo, a espécie evoluiu ao ponto de “entender” que parecer algo morto ou contaminado reduz drasticamente as chances de ser atacada.

A lógica é simples e genial. Predadores que conhecem esse tipo de fungo tendem a evitar qualquer coisa que pareça contaminada. O risco de virar hospedeiro é alto demais. Então, ao parecer “infectada”, a aranha ganha uma espécie de escudo psicológico. Ninguém quer pagar para ver.

Esse tipo de estratégia é chamado de mimetismo, mas em um nível bem mais sofisticado do que o comum. Não é só parecer com outro animal, é imitar um estado biológico específico, algo associado a perigo e contaminação.