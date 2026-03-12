Jacarés e capivaras: os 'inimigos' que convivem em paz na natureza

Jacarés: especialistas explicam por que quase nunca esses animais atacam capivaras na natureza (Defend Them All Foundation/Flickr)
Redatora
Publicado em 12 de março de 2026 às 07h50.
Capivaras e jacarés frequentemente aparecem lado a lado em rios, lagos e áreas alagadas da América do Sul, especialmente no Pantanal e nos Llanos. Apesar de serem predador e presa em potencial, os ataques contra capivaras adultas são raros.
A explicação está na chamada economia da predação, conceito usado na ecologia para entender como animais escolhem suas presas.
Segundo pesquisadores ouvidos pelo site IFLScience, predadores costumam avaliar se o esforço da caça compensa a energia gasta e os riscos envolvidos. No caso das capivaras, o custo para capturá-las pode ser alto demais.
Uma capivara adulta pode pesar até cerca de 68 quilos, o que torna a captura complicada para muitos jacarés, especialmente espécies menores, como o jacaré-do-pantanal.
Dominar o roedor exige uma luta prolongada, que pode resultar em ferimentos no predador. Como a sobrevivência de um jacaré depende de sua capacidade de caçar novamente, evitar lesões é uma estratégia importante. Por isso, esses répteis costumam preferir presas mais fáceis e menos arriscadas, como peixes, aves e pequenos animais aquáticos.
Além do tamanho, os maiores roedores do mundo possuem características que dificultam ataques. A especialista Elizabeth Congdon, professora da Bethune-Cookman University, explica que dentes afiados fazem com que muitos predadores simplesmente considerem que o ataque não vale o risco ou o esforço.
Segundo ela, a possibilidade de ferimentos é um fator importante na escolha das presas.
Embora seja comum ver jacarés e capivaras dividindo o mesmo espaço, essa relação não significa uma verdadeira "amizade". Os jacarés podem atacar filhotes de capivara, animais feridos ou indivíduos isolados quando surge a oportunidade.
As condições ambientais também influenciam essa convivência. Durante a estação chuvosa, rios e lagoas ficam cheios de peixes e outros animais aquáticos, oferecendo alimento abundante aos jacarés. Com comida disponível, a pressão sobre presas maiores, como capivaras, diminui.
Já na estação seca, quando os níveis de água baixam e a oferta de alimento cai, os jacarés podem se tornar mais agressivos e arriscar ataques contra capivaras para sobreviver.