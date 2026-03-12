Jacarés e capivaras: os 'inimigos' que convivem em paz na natureza

Capivaras e jacarés frequentemente aparecem lado a lado em rios, lagos e áreas alagadas da América do Sul, especialmente no Pantanal e nos Llanos. Apesar de serem predador e presa em potencial, os ataques contra capivaras adultas são raros.

A explicação está na chamada economia da predação, conceito usado na ecologia para entender como animais escolhem suas presas.

Por que jacarés raramente atacam capivaras?

Segundo pesquisadores ouvidos pelo site IFLScience, predadores costumam avaliar se o esforço da caça compensa a energia gasta e os riscos envolvidos. No caso das capivaras, o custo para capturá-las pode ser alto demais.

Uma capivara adulta pode pesar até cerca de 68 quilos, o que torna a captura complicada para muitos jacarés, especialmente espécies menores, como o jacaré-do-pantanal.

Dominar o roedor exige uma luta prolongada, que pode resultar em ferimentos no predador. Como a sobrevivência de um jacaré depende de sua capacidade de caçar novamente, evitar lesões é uma estratégia importante. Por isso, esses répteis costumam preferir presas mais fáceis e menos arriscadas, como peixes, aves e pequenos animais aquáticos.

As defesas naturais

Além do tamanho, os maiores roedores do mundo possuem características que dificultam ataques. A especialista Elizabeth Congdon, professora da Bethune-Cookman University, explica que dentes afiados fazem com que muitos predadores simplesmente considerem que o ataque não vale o risco ou o esforço.

Segundo ela, a possibilidade de ferimentos é um fator importante na escolha das presas.

Convivência nem sempre é pacífica

Embora seja comum ver jacarés e capivaras dividindo o mesmo espaço, essa relação não significa uma verdadeira "amizade". Os jacarés podem atacar filhotes de capivara, animais feridos ou indivíduos isolados quando surge a oportunidade.

As condições ambientais também influenciam essa convivência. Durante a estação chuvosa, rios e lagoas ficam cheios de peixes e outros animais aquáticos, oferecendo alimento abundante aos jacarés. Com comida disponível, a pressão sobre presas maiores, como capivaras, diminui.

Já na estação seca, quando os níveis de água baixam e a oferta de alimento cai, os jacarés podem se tornar mais agressivos e arriscar ataques contra capivaras para sobreviver.