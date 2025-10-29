Bússola

Diabéticos e hipertensos são internados até 6 vezes mais, diz estudo com IA

Estudo parcial feito a partir do Atlas Tracker analisou mais de 100 mil pessoas em Taboão da Serra e já identificou mais de 23 mil pacientes com condições crônicas

Estudo foi realizado com habitantes de Taboão da Serra (Witthaya Prasogsin/Getty Images)

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 13h00.

Um levantamento inédito realizado com o apoio de inteligência artificial revelou que diabéticos e hipertensos chegam a ser internados até seis vezes mais do que a população sem doenças crônicas. 

O estudo, realizado a partir do monitoramento de mais de 100 mil pessoas em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, também aponta que 20% dos diabéticos e 15% dos hipertensos já passaram por internações. 

A Neuralmed, empresa de saúde que utiliza IA para transformar dados em ativos para as equipes médica e assistencial, foi responsável por conduzir o estudo. 

Segundo a líder de Customer Success e Assistencial da empresa, Luiza Soeiro, os dados revelados beneficiam diretamente a população taboanense ao permitir a identificação de grupos prioritários. 

“Nossa expectativa é que a ferramenta contribua diretamente para diminuir a pressão sobre o pronto-socorro, reforçar o atendimento ambulatorial e avançar no monitoramento contínuo de condições crônicas, em conformidade com as OCIs”, diz.

Inteligência artificial auxiliando análise de dados na saúde

Entre julho de 2024 e outubro de 2025, a Neuralmed analisou 104.028 pacientes, dos quais 23.388 apresentavam condições crônicas, representando 22% do total. 

Em uma amostra de 50.604 pessoas atendidas pela rede pública municipal, 92,9% recorreram ao pronto-socorro, 8% utilizaram serviços ambulatoriais em ortopedia e 5,4% foram internadas. 

A taxa geral de internações é de 55 por mil habitantes/ano, com reinternações em 20,7% dos casos e média de permanência hospitalar de 1,1 dia.

Os dados foram gerados pelo sistema da Unidade Mista de Saúde de Taboão da Serra (UMTS), abrangendo apenas o atendimento na rede pública do município. 

Toda a análise realizada decorreu a partir do modelo de inteligência artificial desenvolvido pela Neuralmed, o Atlas Tracker. 

Ele é uma solução da empresa que, com o auxílio da IA, monitora e analisa dados clínicos em tempo real para identificar o chamado "paciente invisível", que são críticos e precisam de atenção urgente, apoiada em decisões mais rápidas e seguras.  

 Os resultados da aplicação de inteligência artificial à estratégia de cuidado

Os dados parciais já estão sendo utilizados para alimentar o Atlas Tracker e orientar sua implantação em três Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Taboão da Serra.
A estruturação dos indicadores também facilitará o cumprimento das diretrizes das Organizações de Cuidado Integrado (OCIs) do Ministério da Saúde, alinhando o município às políticas nacionais.
O contrato atual, desenvolvido com apoio do Quintessa, pode ser estendido conforme decisão do município. 

Embora a parceria com a administração municipal de Taboão da Serra não inclua outros módulos no momento, já há interesse em implantar futuramente o recurso para acompanhamento de gestantes.
“Para os moradores da região, a tecnologia representa maior prevenção e diagnósticos precoces, reduzindo internações evitáveis. Para o sistema de saúde, a expectativa é de redução das filas no pronto-socorro. Já para a gestão municipal, a ferramenta oferecerá suporte ao cumprimento das OCIs”, conclui Luiza Soeiro.

 

