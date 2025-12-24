Tecnologia

ExameLabINTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Steam caiu? Usuários relatam instabilidade da plataforma nesta quarta

O Downdetector, site que monitora instabilidades de serviços online, reportou um pico de 1.069 reclamações às 15h55

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 16h21.

Última atualização em 24 de dezembro de 2025 às 16h42.

A plataforma de jogos Steam apresenta instabilidades nesta quarta-feira, 24, segundo relatos de usuários.

O site Downdetector, que acompanha falhas em serviços digitais, registrou um pico de 1.069 reclamações, com a maioria dos relatos relacionada a problemas de conexão com os servidores da plataforma.

De acordo com o Google Trends, houve um aumento repentino nas buscas por “Steam fora” e “Steam caiu” por volta das 15h40.

Já o Unofficial Steam Status, página independente que monitora o funcionamento da Steam, aponta um volume de 239 mil visualizações na última hora, movimento que, segundo o próprio site, indica a ocorrência de um problema na plataforma.

O painel de status mostra falhas em diversos serviços. O acesso online apresenta um erro de Steam Websocket. A Steam Store e a Steam Community aparecem como offline. A Steam Web API também está fora do ar.

Nas redes sociais, usuários relatam dificuldades para acessar a plataforma e utilizar recursos básicos.

No X (antigo Twitter), há reclamações em diferentes idiomas, o que sugere que a instabilidade não está restrita a um único país e pode ter alcance global.

Acompanhe tudo sobre:empresas-de-tecnologiaGames

Mais de Tecnologia

Inteligência artificial avança na saúde e impõe novos desafios

13º e Natal: como se proteger de golpes e promoções falsas online

Spotify sofre ataque hacker e grupo afirma ter roubado 99,6% do catálogo

Mais na Exame

Mundo

EUA adia tarifas sobre chips da China até 2027

Um conteúdo SBT News

Consumo moderado de álcool eleva risco de câncer, diz estudo

Brasil

Bolsonaro é considerado apto e fará cirurgia de hérnia 9h na quinta

Negócios

Após crescer 50%, empresa de SC anunciará novo comando e mira exterior