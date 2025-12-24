Steam caiu? Usuários relatam instabilidade da plataforma nesta quarta

A plataforma de jogos Steam apresenta instabilidades nesta quarta-feira, 24, segundo relatos de usuários.

O site Downdetector, que acompanha falhas em serviços digitais, registrou um pico de 1.069 reclamações, com a maioria dos relatos relacionada a problemas de conexão com os servidores da plataforma.

De acordo com o Google Trends, houve um aumento repentino nas buscas por “Steam fora” e “Steam caiu” por volta das 15h40.

Já o Unofficial Steam Status, página independente que monitora o funcionamento da Steam, aponta um volume de 239 mil visualizações na última hora, movimento que, segundo o próprio site, indica a ocorrência de um problema na plataforma.

O painel de status mostra falhas em diversos serviços. O acesso online apresenta um erro de Steam Websocket. A Steam Store e a Steam Community aparecem como offline. A Steam Web API também está fora do ar.

Nas redes sociais, usuários relatam dificuldades para acessar a plataforma e utilizar recursos básicos.

No X (antigo Twitter), há reclamações em diferentes idiomas, o que sugere que a instabilidade não está restrita a um único país e pode ter alcance global.

Galera a steam caiu? — r (@rose_csv) December 24, 2025