Steam caiu? Usuários relatam instabilidade da plataforma nesta quarta

Redação Exame
Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 16h21.
Última atualização em 24 de dezembro de 2025 às 16h42.
A plataforma de jogos Steam apresenta instabilidades nesta quarta-feira, 24, segundo relatos de usuários.
O site Downdetector, que acompanha falhas em serviços digitais, registrou um pico de 1.069 reclamações, com a maioria dos relatos relacionada a problemas de conexão com os servidores da plataforma.
De acordo com o Google Trends, houve um aumento repentino nas buscas por “Steam fora” e “Steam caiu” por volta das 15h40.
Já o Unofficial Steam Status, página independente que monitora o funcionamento da Steam, aponta um volume de 239 mil visualizações na última hora, movimento que, segundo o próprio site, indica a ocorrência de um problema na plataforma.
O painel de status mostra falhas em diversos serviços. O acesso online apresenta um erro de Steam Websocket. A Steam Store e a Steam Community aparecem como offline. A Steam Web API também está fora do ar.
Nas redes sociais, usuários relatam dificuldades para acessar a plataforma e utilizar recursos básicos.
No X (antigo Twitter), há reclamações em diferentes idiomas, o que sugere que a instabilidade não está restrita a um único país e pode ter alcance global.
Galera a steam caiu?
— r (@rose_csv) December 24, 2025
Lol Steam is down?
— ValyriaN (@ValyrianFPS) December 24, 2025
@Steam Down again???
— cSg|mc-Hotsauce (@mcHotsauce1) December 24, 2025