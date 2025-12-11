Como espécie de molusco de 507 anos pode revelar os mistérios do envelhecimento

Pesquisadores ficaram maravilhados com uma descoberta: a amêijoa Arctica islandica (espécie de molusco) — conhecida como a amêijoa mais velha já registrada — viveu cerca de 507 anos.

Esse caso muda o que pensávamos sobre envelhecimento no reino animal. A A. islandica chega a essa idade sem mostrar os sinais típicos de envelhecimento acelerado, o que sugere que há algo especial em sua biologia que desacelera o desgaste com o tempo.

Especialistas levantam a hipótese de que seu metabolismo lento pode ser uma das chaves para essa longevidade. Além disso, viver em águas frias e relativamente protegidas, longe de predadores, pode ajudar a reduzir os riscos externos e os danos ao organismo ao longo dos séculos.

O estudo desse molusco reacende o interesse científico por espécies que desafiam os limites comuns de vida. Entender como a A. islandica consegue “escapar” dos efeitos do tempo pode trazer pistas importantes sobre longevidade, envelhecimento e adaptações biológicas únicas.

Por fim, o caso também alerta para a importância de preservar esses seres tão especiais. Se animais com essa resistência vivem em ambientes marinhos frágeis, qualquer mudança ambiental, como poluição, aquecimento ou intervenção humana, pode representar uma grande ameaça.