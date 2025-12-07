As coincidências que unem Hawking, Einstein e Galileu

Stephen Hawking morreu em 14 de março de 2018, em sua casa em Cambridge, no Reino Unido, data que coincide com o aniversário de Albert Einstein, nascido em 14 de março de 1879. A coincidência chama atenção por relacionar dois dos nomes mais influentes da física moderna.

A trajetória de Hawking também registra outra coincidência histórica: seu nascimento, em 8 de janeiro de 1942, ocorreu exatamente 300 anos após a morte de Galileu Galilei, em 8 de janeiro de 1642. Esses alinhamentos temporais são frequentemente mencionados em biografias e materiais de divulgação científica.

Paralelos entre físicos

De acordo com registros históricos, Hawking nasceu em Oxford e construiu sua carreira para o estudo de buracos negros e cosmologia. Einstein, por sua vez, é autor da teoria da relatividade geral, base conceitual para parte das pesquisas desenvolvidas posteriormente pelo físico britânico.

Outra data em destaque é o 14 de março, conhecido internacionalmente como o Dia do Pi (3/14), referência ao número matemático 3,14. A morte de Hawking ocorreu nesse mesmo dia, o que ampliou a divulgação pública sobre a coincidência envolvendo nomes relevantes da ciência.

Hawking permaneceu ativo academicamente por décadas, mesmo após o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica (ELA). Aos 76 anos, sua morte encerrou uma das carreiras mais acompanhadas no campo da física teórica contemporânea.