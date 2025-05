A SpaceX programou um novo teste de lançamento do foguete Starship para esta terça-feira, 27 de maio. Para Elon Musk, o êxito dessa missão é crucial para o sonho de colonizar Marte no futuro.

Assim como nos voos anteriores, esta será a nona tentativa de lançamento experimental sem astronautas a bordo. Nas duas últimas ocasiões, a comunicação com a nave foi perdida poucos minutos após a decolagem, resultando em explosões no ar.

Considerada a nave mais poderosa já construída, a Starship utilizará novamente o propulsor Super Heavy, que está em seu segundo uso — o primeiro foi durante o sétimo lançamento.

A SpaceX informou que incorporou novas peças ao sistema, com o objetivo de garantir a reutilização da nave em múltiplas operações, até mesmo várias vezes ao dia.

No teste marcado para esta terça, o Super Heavy deve realizar uma manobra de retorno controlado após se separar da nave, com a expectativa de pousar no Golfo do México.

O teste mais recente da Starship ocorreu em março, porém, o foguete enfrentou problemas minutos após a decolagem. O propulsor Super Heavy conseguiu realizar o retorno ao local de lançamento após a separação do estágio superior e foi capturado com sucesso pelos braços da torre. Contudo, a nave sofreu falhas em vários motores Raptor, o que causou sua queda e posterior explosão.

Segundo a SpaceX, a causa provável foi “uma falha de hardware em um dos motores Raptor centrais do estágio superior, que provocou mistura e ignição não intencional do propelente”. Desde então, a empresa implementou modificações para evitar que o problema se repita.

Em uma atualização divulgada em 22 de maio, a SpaceX informou que “os motores do estágio superior da Starship passarão a contar com pré-carga reforçada nas juntas principais, um novo sistema de purga de nitrogênio e melhorias no sistema de drenagem de propelente”.

No próximo nono voo, o propulsor Super Heavy não retornará à plataforma de lançamento, mas aterrissará no oceano. Já o estágio superior da Starship tentará colocar em órbita oito satélites fictícios Starlink. A SpaceX utilizará essa missão para realizar diversos experimentos voltados para viabilizar o retorno controlado do estágio superior ao local de lançamento.

Qual é o horário do lançamento da SpaceX e como assistir ao vivo?

Quem quiser acompanhar o lançamento da Starship em tempo real pode acessar o site oficial da SpaceX ou seu perfil no X (antigo Twitter). A transmissão ao vivo deve começar por volta das 20h.