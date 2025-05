Foguete da SpaceX perde contato após quase 1h de voo e falha pela 3ª vez consecutiva

O foguete Starship da SpaceX, de Elon Musk, sofreu uma "desmontagem rápida e imprevista" cerca de uma hora após decolar do sul do Texas (EUA) em seu nono voo de teste.

A nave girou no espaço de forma não programada e sua altitude deixou de ser controlada pela SpaceX cerca de 40 minutos após o lançamento. Foi a terceira falha seguida do módulo espacial. Nas últimas duas missões da Starship, a SpaceX perdeu contato com a nave poucos minutos após o lançamento.

"Como se o voo não fosse emocionante o suficiente, o Starship sofreu uma desmontagem rápida e imprevista", disse a empresa na plataforma de mídia social X, acrescentando que o sucesso é resultado do aprendizado e que o teste ajudará a "melhorar a confiabilidade" do foguete.

A nave espacial decolou às 19h37, horário local da Starbase, a base recém-nomeada perto de Brownsville, na fronteira com o México, mas perdeu contato por volta das 20h32, informou o gerente de comunicações da SpaceX, Dan Huot, na transmissão.

Falhas na comunicação

Meia hora após o lançamento, o representante disse que a nave estava vazando combustível, causando a "perda de controle de altitude", necessária para a orientação; e, além disso, o foguete não conseguiu abrir uma escotilha pela qual os satélites simulados seriam lançados.

Pela primeira vez, a SpaceX reutilizou o foguete propulsor Super Heavy, usado em janeiro, no sétimo lançamento da Starship. Mas a empresa perdeu o contato com o equipamento durante a descida rumo ao Oceano Índico

Apesar de sua desmontagem, a Starship, que a SpaceX afirma ser o "maior foguete já construído", passou nos dois testes anteriores, nos quais a parte superior da nave explodiu e espalhou detritos sobre o Golfo do México e partes do Caribe.

Musk, falando ao X, declarou "uma enorme melhoria em relação ao último voo" e confirmou que "os vazamentos (de combustível) causaram uma perda de pressão no tanque principal", o que afetou o voo e a manobra de retorno.

O bilionário também anunciou que os próximos três voos de teste da Starship serão mais espaçados, com um lançamento "a cada três ou quatro semanas".