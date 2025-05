Starship, da SpaceX, recebe liberação e novo teste está previsto para esta terça-feira, 27

A SpaceX conseguiu autorização da Federal Aviation Administration (FAA) para retomar os voos de sua nave Starship. Depois de concluir a revisão do último teste, que terminou em explosão, a agência liberou a empresa na semana passada. O nono voo está previsto para esta terça-feira, 27, com janela de lançamento a partir das 19h30 (horário de Brasília), na Starbase, no Texas.

Apesar de ser o nono teste, este fará a inédita reutilização do lançador Super Heavy. O equipamento já havia sido empregado pela empresa de Elon Musk no sétimo, realizado no início deste ano. Embora partes descartáveis tenham sido substituídas, 29 dos 33 motores Raptor devem ser reutilizados.

O lançamento poderá ser acompanhado ao vivo pelo público, com transmissão disponível no site da SpaceX e em seu perfil na rede social X, da qual Musk também é proprietário, começando cerca de 30 minutos antes da decolagem.

Starlink, . Além disso, a missão incluirá testes de experimentos voltados a viabilizar o retorno da etapa superior ao local de lançamento em futuros voos. Diferentemente dos voos anteriores, o Super Heavy não retornará à base, mas pousará no oceano. A etapa superior da Starship tentará lançar oito satélites simulados do projeto líder global do mercado de internet via satélite . Além disso, a missão incluirá testes de experimentos voltados a viabilizar o retorno da etapa superior ao local de lançamento em futuros voos.

Oitavo voo terminou em explosão

No último voo, realizado em 6 de março deste ano, a Starship apresentou problemas poucos minutos após a decolagem. O lançador Super Heavy conseguiu retornar e foi capturado com sucesso pelos braços da torre, mas a nave principal teve vários motores Raptor desligados, o que causou sua perda e subsequente explosão.

Segundo a empresa, o incidente foi causado por uma falha de hardware em um dos motores centrais da etapa superior, que provocou a mistura inadvertida de propelentes e uma ignição precoce. Para evitar repetição, a empresa anunciou melhorias, incluindo o reforço nas juntas dos motores, um novo sistema de purga com nitrogênio e melhorias no sistema de drenagem de propelentes.