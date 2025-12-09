Cometa 3I/ATLAS se aproxima da Terra: o que sabemos até agora?

Descoberto no dia 1º de julho de 2025 pelo telescópio ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System), no Chile, o 3I/ATLAS chamou atenção imediata por sua trajetória hiperbólica e velocidade elevada, características típicas de um objeto vindo de fora do Sistema Solar. Ele é apenas o terceiro objeto interestelar já confirmado passando pelo Sistema Solar, depois de 1I/ʻOumuamua e 2I/Borisov.

Estrutura e comportamento

Observações recentes com o JWST (James Webb Space Telescope) mostraram que a coma (a nuvem de gás e poeira que envolve o núcleo) do 3I/ATLAS é dominada por dióxido de carbono (CO₂), bem mais do que normalmente se espera em cometas do nosso sistema.

Outras moléculas e gelo de água também foram detectados, o que sugere que o cometa carrega tanto gelo quanto materiais metálicos, em uma composição possivelmente “primitiva” e antiga.

O que o torna relevante?

Para os astrônomos, 3I/ATLAS representa uma janela rara para estudar material formado fora do Sistema Solar. Sua composição, rica em CO₂, gelo de água, metais e talvez outros compostos, pode oferecer pistas sobre como se formam cometas e corpos menores em outros sistemas estelares.

O comportamento do cometa, com atividade intensa, ejeção de poeira e gás, e estrutura de coma incomum, ajuda a expandir o entendimento dos cientistas sobre a diversidade de cometas e astros menores que podem existir na galáxia.

Como o objeto está agora se afastando para fora do Sistema Solar, há uma corrida global para coletar o máximo de dados possível antes que ele desapareça.

Expectativas e incertezas

Apesar de todos os dados reunidos até agora, há ainda muitas perguntas sem resposta. A composição exata do núcleo, a quantidade real de gelo e metais, a origem (qual sistema estelar formou 3I/ATLAS) e os mecanismos que causam sua atividade continuam sendo objeto de estudos.

Também há controvérsia e especulação: alguns pesquisadores levantaram hipóteses mais radicais sobre a natureza do cometa, embora a maioria defenda que o objeto se comporta como um cometa, e não como uma espaçonave ou artefato artificial.

Dia "D"

O dia mais decisivo para os estudos do cometa será no próximo 19 de dezembro. Nessa data, o 3I/ATLAS vai passar o mais próximo da Terra, há 269 milhões de quilômetros.