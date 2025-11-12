Sinais de rádio revelam natureza de suposto cometa alienígena

O cometa interestelar 3I/ATLAS tem atraído a atenção de agências espaciais desde sua descoberta, em julho de 2025, não apenas pelo que representa para a ciência, mas também pelas várias especulações sobre sua origem.

Alguns pesquisadores, como Avi Loeb, astrofísico da Harvard University, levantaram hipóteses de que o cometa possa ser uma sonda avançada ou artefato tecnológico de origem extraterrestre, baseado em sua trajetória incomum e ausência de certas características típicas de cometas.

No entanto, as observações mais recentes desmentem essas suposições. Nas últimas, o radiotelescópio MeerKAT, localizado na África do Sul, detectou sinais de rádio vindos do cometa, segundo a revista The Wired.

Esses sinais estavam associados à presença de radicais hidroxila (OH), compostos químicos típicos em cometas do Sistema Solar. Eles formam quando o gelo da superfície do cometa vira gás ao ser aquecido pela proximidade com o Sol. Isso significa que o 3I/ATLAS está se comportando como qualquer outro cometa já conhecido pela ciência, mas com uma origem bem mais distante.

Trajetória do cometa

É o terceiro cometa interstelar registrado a passar pelo Sistema Solar. O evento histórico segue as passagens dos objetos ‘Oumuamua, em 2017, e 2I/Borisov, em 2019, revelando a raridade de tais visitas.

Com base em sua trajetória, os cientistas determinaram que o cometa veio da direção da constelação de Sagitário, região próxima ao centro da nossa galáxia, à Via Láctea. Isso sugere que o cometa foi ejetado de seu sistema estelar original, provavelmente por forças gravitacionais de uma estrela ou planeta gigante, e vagou pelo espaço interestelar por milhões ou até bilhões, de anos.

O 3I/ATLAS está seguindo uma trajetória que o levará a uma rápida passagem pelo Sistema Solar e sua visita é temporária. Apesar de não ser um objeto capturado pela gravidade do Sol, a sua passagem próxima permite que os astrônomos estudem sua composição e comportamento com detalhes inéditos, segundo a The Wired.

Com isso, o 3I/ATLAS oferece uma oportunidade única de estudar um objeto vindo de fora do nosso sistema estelar. A oportunidade é valiosa porque, embora cometas sejam frequentemente observados no Sistema Solar, poucos cientistas têm a oportunidade de explorar um que tenha viajado entre as estrelas.