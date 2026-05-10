Cientistas recuperam páginas 'fantasma' do Novo Testamento do século VI

Pesquisadores recuperaram 42 páginas consideradas perdidas de um manuscrito do século VI que reúne textos do Novo Testamento. O material faz parte do chamado Códice H e foi reconstruído a partir de marcas quase invisíveis deixadas pela tinta ao longo dos séculos.

A descoberta foi liderada por uma equipe internacional coordenada pela Universidade de Glasgow, na Escócia. Em vez de encontrar novos fragmentos físicos, os cientistas utilizaram tecnologia avançada para recuperar vestígios do texto original ocultos em páginas reutilizadas na Idade Média.

Como foram recuperadas as páginas do Novo Testamento

O Códice H foi desmontado no século XIII, quando suas folhas foram raspadas e reaproveitadas na encadernação de outros livros — prática comum na época devido à escassez de materiais.

Apesar disso, o processo deixou marcas químicas. Segundo o pesquisador Garrick Allen, a tinta usada posteriormente provocou uma espécie de transferência, criando imagens espelhadas quase invisíveis do texto original em páginas vizinhas.

Esses vestígios, chamados de “páginas fantasma”, puderam ser identificados com técnicas modernas de análise de imagem.

Tecnologia revela texto apagado

Para recuperar o conteúdo, os cientistas aplicaram imagens multiespectrais, técnica que capta diferentes comprimentos de onda de luz e permite destacar detalhes invisíveis a olho nu. O trabalho foi realizado em parceria com a Early Manuscripts Electronic Library, especializada na digitalização de documentos antigos.

Além disso, testes de radiocarbono realizados em laboratórios em Paris confirmaram que o pergaminho data do século VI, reforçando a autenticidade do manuscrito.

O que dizem as páginas recuperadas do Códice H

Parte dos textos reconstruídos corresponde às cartas de São Paulo, já conhecidas. O principal valor da descoberta, porém, está em outros elementos.

Entre os achados estão os exemplos mais antigos conhecidos de listas de capítulos dessas cartas, com divisões diferentes das utilizadas atualmente. Também foram identificadas correções e anotações feitas por escribas do século VI.

Esses registros ajudam a entender como os textos bíblicos eram organizados, revisados e transmitidos ao longo do tempo.

Por que o Códice H é importante?

O Códice H é considerado um dos manuscritos mais relevantes para o estudo do Novo Testamento. Ele também contém o chamado “Aparato de Eutálio”, um sistema antigo que auxiliava na leitura e interpretação dos textos.

Segundo os pesquisadores, a reconstrução dessas páginas amplia o conhecimento sobre a circulação e o uso das escrituras cristãs nos primeiros séculos. Para os cientistas, o achado mostra como tecnologias modernas podem revelar informações escondidas em documentos antigos.

A recuperação das páginas não apenas resgata parte de um manuscrito considerado perdido, mas também oferece novas pistas sobre a transmissão dos textos bíblicos e as práticas de leitura na Antiguidade.