Cientistas propõem grande revisão na árvore genealógica da humanidade

A forma como os cientistas classificam a evolução humana pode estar prestes a mudar. Um estudo liderado por pesquisadores da Universidade Monash, na Austrália, propõe que espécies tradicionalmente classificadas nos gêneros Australopithecus e Paranthropus passem a integrar o gênero Homo, reunindo em um único grupo todos os ancestrais humanos e parentes fósseis dos últimos 4 a 5 milhões de anos.

A proposta foi publicada no American Journal of Biological Anthropology e, segundo os autores, busca tornar a classificação da evolução humana mais consistente diante das inúmeras descobertas fósseis das últimas décadas, que vêm tornando cada vez mais difíceis as distinções entre esses grupos.

Novos fósseis desafiam a classificação tradicional

Durante décadas, a evolução humana foi apresentada como uma sequência relativamente linear: ancestrais semelhantes a macacos deram origem ao Australopithecus, depois aos primeiros representantes do gênero Homo e, por fim, ao Homo sapiens.

Segundo o estudo da Universidade Monash, porém, o registro fóssil revela um cenário muito mais complexo. À medida que novos fósseis são encontrados, características antes consideradas exclusivas de determinados grupos deixam de servir como critérios claros de classificação.

O autor principal da pesquisa, Ian Towle, afirma que os avanços nas análises evolutivas, genéticas e paleontológicas tornam este um momento oportuno para revisar a taxonomia humana.

Segundo ele, os grupos atualmente separados nem sempre representam ramos evolutivos distintos, enquanto diferenças anatômicas, comportamentais e ecológicas usadas para diferenciá-los têm se tornado menos evidentes.

O que mudaria com a proposta

A taxonomia moderna procura organizar os organismos em grupos que compartilham um ancestral comum e todos os seus descendentes. Tradicionalmente, o gênero Homo foi definido por características como cérebro maior, uso mais sofisticado de ferramentas e determinados comportamentos. No entanto, o estudo destaca que essas diferenças perderam força com novas descobertas.

Hoje já se sabe, por exemplo, que algumas espécies do gênero Homo possuíam cérebros relativamente pequenos. Ao mesmo tempo, evidências indicam que espécies classificadas como Australopithecus e Paranthropus também apresentavam comportamentos considerados complexos.

Diante desse cenário, Towle propõe ampliar o gênero Homo para incluir esses dois grupos, reduzindo a necessidade de reclassificações frequentes sempre que novos fósseis forem descobertos.

Objetivo é tornar a árvore evolutiva mais estável

Segundo o pesquisador, a árvore genealógica humana está se mostrando cada vez menos linear e mais ramificada. Na avaliação apresentada no artigo, uma classificação mais ampla permitiria representar melhor essas relações evolutivas, além de oferecer um sistema mais estável diante das novas descobertas da paleoantropologia.

A proposta, no entanto, representa uma revisão taxonômica e integra um debate científico sobre a forma mais adequada de classificar os ancestrais humanos. Novos estudos e discussões na comunidade científica serão necessários para avaliar se essa mudança será adotada.