Cientistas mostram imagem mais fiel do novo coronavírus

As imagens do novo coronavírus, com seus espinhos de proteína, não são novidade. Mas agora pesquisadores conseguiriam visualizar em detalhes o vírus causador da covid-19 para buscar mais respostas sobre como ele causa a infecção no organismo humano. Veja as imagens ao fim da matéria.

O mundo está mais complexo, mas dá para começar com o básico. Veja como, no Manual do Investidor

Com uma ferramenta digital de modelagem tridimensional e dados coletados de microscópios, pesquisadores da Universidade de King Abdullah, na Arábia Saudita, criaram imagens que mostram componentes do SARS-CoV-2 com tamanhos de 10 a 100 nanômetros. Um nanômetro tem a espessura de um fio de cabelo humano (1-6 milímetro).

Os resultados da pesquisa foram publicados no periódico científico IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics.

“Nosso modelo 3D demonstra a estrutura de última geração do SARS-CoV-2 no nível atomístico e revela detalhes do vírus que antes eram impossíveis de ver, como pensamos que as proteínas do nucleocapsídeo formam uma estrutura semelhante a uma corda dentro dele “, disse Ondrej Strnad, um dos autores do estudo.

As espículas de proteína são o artifício do vírus para invadir as células humanas, sequestrar suas estruturas para se replicar e causar a apoptose celular antes de partir para outras células, espalhando a infecção pelo organismo. Tratamentos para a covid-19 envolvem, em grande parte, formas de inibir a ação dessas proteínas para reduzir os efeitos negativos da infecção.

“Nosso modelo mostra a ultraestrutura viral completa como a conhecemos até o momento, e não apenas algumas proteínas de pico incompletas colocadas arbitrariamente em uma membrana lipídica”, disse Ngan Nguyen, principal autor do estudo e aluno de doutorado em ciência da computação na Universidade de King Abdullah. “Outros modelos disponíveis também não mostram o interior do vírus, pois seus detalhes não são conhecidos atualmente. O Scripps Research Institute dos EUA nos forneceu a hipótese mais provável para o interior da estrutura com base nos dados atuais. Se essa hipótese for comprovada como errada, então podemos facilmente atualizar o modelo “, segundo Nguyen.

Os próximos passos da pesquisa são tornar a interface gráfica mais amigável para o uso e, com isso, será possível levar as imagens para um ambiente de realidade virtual para continuar os estudos sobre o vírus.

Confira as novas imagens do novo coronavírus abaixo.