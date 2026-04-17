Cientistas descobrem tinta de caneta dentro de meteorito de Marte

Pesquisadores da Universidade do País Basco (EHU), no norte da Espanha, identificaram contaminantes em meteoritos de Marte, incluindo vestígios de tinta de caneta azul utilizada durante a preparação laboratorial das amostras.

O estudo foi publicado na revista Applied Geochemistry e indica que parte do material analisado pode ter sofrido alterações ao longo do processo de análise.

A constatação reforça a necessidade de protocolos mais rigorosos para evitar distorções na interpretação da composição dessas rochas espaciais.

Entre os principais pontos observados pelos pesquisadores estão:

identificação de contaminantes em meteoritos marcianos;

presença de resíduos ligados à preparação em laboratório;

necessidade de revisão de protocolos científicos;

relevância dos meteoritos para o estudo da composição planetária;

uso de técnicas analíticas para detectar impurezas.

Segundo os pesquisadores, o objetivo é ampliar a confiabilidade das análises, especialmente diante de futuras missões que pretendem trazer amostras diretamente de Marte para a Terra.

O estudo de meteoritos ocupa papel central na ciência planetária, área que investiga a formação e evolução de corpos celestes. Essas rochas preservam dados sobre a composição química e mineralógica de seus corpos de origem, permitindo análises sobre a formação de planetas e luas.

Desde 2014, o grupo IBeA, vinculado à EHU, mantém colaboração com a NASA por meio de um acordo com o Centro Espacial Johnson, que viabiliza o empréstimo de meteoritos para pesquisa. A equipe é liderada pelo pesquisador Juan Manuel Madariaga e também administra uma coleção própria, ampliando a capacidade de comparação entre amostras.

Impacto em missões espaciais

Para acessar o interior dos meteoritos, cientistas realizam cortes e polimentos, uma vez que a superfície sofre alterações ao entrar na atmosfera terrestre. Esse processo pode introduzir contaminantes, como partículas de ferramentas de corte e resíduos de manuseio, incluindo tinta de caneta.

Essas interferências dificultam a distinção entre materiais originais e elementos externos. Para identificar essas impurezas, os pesquisadores utilizaram a espectroscopia Raman, técnica analítica que examina a composição em nível microscópico.

Com base nos resultados, o grupo propôs ajustes nos protocolos laboratoriais, incluindo a substituição de solventes e materiais utilizados na preparação das amostras. A medida busca reduzir a presença de contaminantes e aumentar a precisão dos dados obtidos.

O tema ganha relevância diante de missões como a do rover Perseverance, que coleta amostras do solo marciano. Esses materiais podem ser enviados à Terra em missões conjuntas entre a NASA e a Agência Espacial Europeia, embora o projeto enfrente revisões técnicas e limitações orçamentárias.

Caso as amostras cheguem ao planeta, serão analisadas por diferentes laboratórios internacionais, o que amplia a necessidade de padronização dos procedimentos. A adoção de protocolos mais precisos busca garantir resultados confiáveis e evitar interpretações comprometidas sobre a história geológica de Marte.