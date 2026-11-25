Astrônomos identificaram o quasar mais distante já observado, que já existia apenas 630 milhões de anos após o Big Bang. Batizado de Dún Aonghasa, o objeto remonta a uma época em que o Universo tinha menos de 5% de sua idade atual.

O achado supera o recorde anterior em quase 40 milhões de anos, o maior salto desse tipo em quase uma década. Mas o que mais intriga os pesquisadores é a presença de um buraco negro supermassivo em seu centro, com massa equivalente à de 360 milhões de sóis.

Liderada pelo astrônomo Julien Wolf, do Observatório Europeu do Sul (ESO), a pesquisa foi publicada nesta terça-feira, 24, na revista científica Astronomy & Astrophysics.

O que é um quasar e como ele se forma?

Um quasar é o núcleo extremamente luminoso de uma galáxia, alimentado por um buraco negro supermassivo.

À medida que a matéria ao redor é atraída pelo buraco negro, ela libera grandes quantidades de energia, tornando o núcleo galáctico intensamente brilhante.

Essa característica permite que os astrônomos identifiquem esses objetos mesmo a grandes distâncias e investiguem os primeiros estágios da evolução do Universo.

Como o quasar mais distante do Universo foi descoberto?

A equipe identificou Dún Aonghasa durante a análise de milhões de observações realizadas pelo telescópio espacial Euclid, da Agência Espacial Europeia (ESA).

Lançado em 2023, o observatório tem como missão mapear galáxias e investigar a natureza da matéria escura e da energia escura.

A descoberta foi posteriormente confirmada pelos telescópios espaciais Hubble e James Webb, além de outros observatórios terrestres e espaciais.

Os cientistas estão observando o quasar como ele era há aproximadamente 13,1 bilhões de anos. Para efeito de comparação, a idade atual do Universo é estimada em 13,8 bilhões de anos.

Buraco negro de 360 milhões de sóis intriga cientistas

As medições realizadas pelo James Webb revelaram uma característica incomum: o buraco negro responsável pela luminosidade do quasar já havia acumulado uma massa centenas de milhões de vezes superior à do Sol pouco tempo depois do Big Bang.

Apesar de suas dimensões, o objeto consumia a matéria ao redor em um ritmo relativamente lento na época observada pelos telescópios.

A combinação dessas características levanta uma questão ainda sem resposta: como um buraco negro conseguiu atingir tamanha massa em um intervalo tão curto na história do Universo?

O que a descoberta revela sobre o Universo primitivo?

A identificação de Dún Aonghasa estabelece um novo marco para as investigações sobre o chamado amanhecer cósmico, um dos primeiros períodos da história do Universo.

Quanto mais distantes são os quasares identificados, menor é o intervalo de tempo disponível para explicar a formação e o crescimento dos buracos negros supermassivos que os alimentam.

O nome escolhido para o objeto faz referência a uma fortaleza de pedra pré-histórica localizada nas ilhas Aran, na Irlanda. Para Wolf, a construção simboliza uma fronteira diante de um horizonte ainda a ser explorado, assim como o quasar.

A busca por objetos ainda mais distantes continua. Segundo o pesquisador, o novo recorde poderá ser superado em poucos meses ou permanecer por anos, à medida que os astrônomos avançam nas investigações sobre o Universo primitivo.