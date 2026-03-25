Planetas inúteis? Os mundos mais bizarros descobertos pela Nasa

O total de exoplanetas confirmados ultrapassou 5.900 até 2025, segundo a Nasa. Milhares de candidatos ainda estão em análise, ampliando o mapeamento de planetas fora do Sistema Solar.

Esses mundos apresentam características distintas, com variações em composição, temperatura e dinâmica atmosférica. A diversidade observada indica múltiplos caminhos de formação planetária na galáxia.

O James Webb Space Telescope dedica parte relevante de sua operação ao estudo desses corpos. A análise das atmosferas permite identificar elementos químicos e avaliar condições físicas.

Planetas com comportamentos extremos

O exoplaneta BD+05 4868 Ab apresenta uma cauda com mais de 5,5 milhões de milhas de extensão. O fenômeno ocorre pela perda contínua de material, causada por temperaturas próximas de três mil graus Fahrenheit.

O planeta tem dimensões semelhantes às de Mercúrio e completa uma órbita em 30,5 horas. A ejeção de partículas ocorre em volume equivalente ao de uma montanha a cada volta.

Ambientes hostis à vida

O Proxima b, localizado a cerca de quatro anos-luz, orbita na zona onde água líquida poderia existir. Observações registraram 463 erupções estelares intensas, indicando instabilidade ambiental.

A atividade da estrela hospedeira sugere perda de atmosfera, reduzindo a possibilidade de condições habitáveis.

Climas extremos em gigantes gasosos

O WASP-127b apresenta ventos de até 20.500 milhas por hora. A velocidade supera em cerca de 19 vezes os ventos mais intensos registrados no Sistema Solar.

Dados indicam presença de vapor d’água, dióxido de carbono e variações de temperatura em larga escala na atmosfera do planeta.

Sinais químicos e controvérsias

O exoplaneta K2-18b é classificado como um mundo hycean, com possível oceano global e atmosfera rica em hidrogênio.

Pesquisas identificaram sinais de sulfeto de dimetila ou composto similar. Na Terra, a substância está associada a organismos vivos. A interpretação dos dados gera divergência entre pesquisadores.

Novas técnicas de detecção

A missão Gaia, da Agência Espacial Europeia, identificou o planeta Gaia-4b por meio da técnica de oscilação estelar.

O planeta possui massa 12 vezes superior à de Júpiter e está a 244 anos-luz. A descoberta representa avanço na aplicação do método.

Imagens diretas e formação planetária

O James Webb capturou imagens dos exoplanetas YSES-1b e YSES-1c, localizados a mais de 300 anos-luz.

Um deles apresenta nuvens de silicatos. O outro possui um disco de poeira associado à formação de luas.

As observações ampliam o entendimento sobre estágios iniciais de formação de planetas e sistemas orbitais.