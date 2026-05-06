Cerveja, vinho ou vodka: qual bebida demora mais para sair do corpo?

Cerveja: tempo de eliminação varia conforme teor alcoólico e fatores individuais (Montagem EXAME com elemento do Canva/Reprodução)
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Publicado em 6 de maio de 2026 às 11h56.
O tempo que o corpo leva para eliminar o álcool não depende apenas da quantidade ingerida, mas principalmente da concentração alcoólica da bebida. De acordo com o American Addiction Centers, o organismo metaboliza essa substância de forma gradual, e o processo pode levar várias horas.
O fígado é o principal responsável por essa função. Por meio de enzimas como a álcool desidrogenase, ele processa a substância a uma taxa média de 15 a 25 miligramas por hora, embora esse ritmo varie conforme fatores individuais.
Após o consumo, a substância é absorvida pelo sistema digestivo e entra rapidamente na corrente sanguínea. Quando a ingestão da bebida alcóolica ocorre com o estômago vazio, a absorção tende a ser mais rápida. Já a presença de alimentos pode retardar esse processo, diminuindo a velocidade com que chega ao sangue.
O organismo metaboliza o álcool puro — e não o volume total da bebida. Por isso, opções com maior teor alcoólico permanecem mais tempo no corpo.
Em condições gerais, uma dose padrão pode levar algumas horas para ser eliminada. Veja a estimativa média:
Isso explica por que bebidas mais fortes tendem a demorar mais para sair do organismo: a concentração alcoólica é maior, exigindo mais tempo de metabolização.
O tempo que a substância permanece no corpo pode variar de pessoa para pessoa. Entre os principais fatores estão peso corporal, idade, sexo, estado de saúde, velocidade de consumo e alimentação antes ou durante a ingestão, segundo o American Addiction Centers.Além disso, mesmo após a sensação de sobriedade, o álcool ainda pode permanecer no organismo por um período prolongado. Em alguns casos, a eliminação completa pode levar até 24 horas ou mais.
O estudo destaca ainda que o consumo elevado pode causar impactos imediatos, como dificuldade de coordenação, alteração do julgamento e problemas de memória. A longo prazo, o excesso está associado a danos no fígado, prejuízos cognitivos e aumento do risco de doenças.