Ciência

Cerveja, vinho ou vodka: qual bebida demora mais para sair do corpo?

O tempo de eliminação varia conforme o teor alcoólico; veja o ranking de quanto tempo cada bebida permanece no organismo

Cerveja: tempo de eliminação varia conforme teor alcoólico e fatores individuais (Montagem EXAME com elemento do Canva/Reprodução)

Cerveja: tempo de eliminação varia conforme teor alcoólico e fatores individuais (Montagem EXAME com elemento do Canva/Reprodução)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 6 de maio de 2026 às 11h56.

O tempo que o corpo leva para eliminar o álcool não depende apenas da quantidade ingerida, mas principalmente da concentração alcoólica da bebida. De acordo com o American Addiction Centers, o organismo metaboliza essa substância de forma gradual, e o processo pode levar várias horas.

O fígado é o principal responsável por essa função. Por meio de enzimas como a álcool desidrogenase, ele processa a substância a uma taxa média de 15 a 25 miligramas por hora, embora esse ritmo varie conforme fatores individuais.

Como o corpo metaboliza o álcool?

Após o consumo, a substância é absorvida pelo sistema digestivo e entra rapidamente na corrente sanguínea. Quando a ingestão da bebida alcóolica ocorre com o estômago vazio, a absorção tende a ser mais rápida. Já a presença de alimentos pode retardar esse processo, diminuindo a velocidade com que chega ao sangue.

O organismo metaboliza o álcool puro — e não o volume total da bebida. Por isso, opções com maior teor alcoólico permanecem mais tempo no corpo.

Quanto tempo cada bebida leva para sair do organismo?

Em condições gerais, uma dose padrão pode levar algumas horas para ser eliminada. Veja a estimativa média:

  • Destilados como vodka, uísque ou tequila (40%): de 5 a 6 horas (em doses equivalentes)
  • Vinho (12% de álcool, 150 ml): cerca de 3 horas
  • Cerveja (5% de álcool, 355 ml): entre 2 e 3 horas

Isso explica por que bebidas mais fortes tendem a demorar mais para sair do organismo: a concentração alcoólica é maior, exigindo mais tempo de metabolização.

Fatores que influenciam o tempo de metabolização

O tempo que a substância permanece no corpo pode variar de pessoa para pessoa. Entre os principais fatores estão peso corporal, idade, sexo, estado de saúde, velocidade de consumo e alimentação antes ou durante a ingestão, segundo o American Addiction Centers.

Além disso, mesmo após a sensação de sobriedade, o álcool ainda pode permanecer no organismo por um período prolongado. Em alguns casos, a eliminação completa pode levar até 24 horas ou mais.

O estudo destaca ainda que o consumo elevado pode causar impactos imediatos, como dificuldade de coordenação, alteração do julgamento e problemas de memória. A longo prazo, o excesso está associado a danos no fígado, prejuízos cognitivos e aumento do risco de doenças.

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