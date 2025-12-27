Cardume com mais de um quilômetro se aproxima da orla do Rio; veja vídeo

Um grande cardume passou a ser observado nesta semana em praias da zona sul do Rio de Janeiro, como Arpoador, Ipanema, Leme e Copacabana.

As manchas de peixes, visíveis a olho nu e registradas por drones e helicópteros, chegaram a ultrapassar um quilômetro de extensão e permaneceram próximas da faixa de areia, permitindo que banhistas nadassem ao redor dos animais.

Segundo o biólogo Marcelo Vianna, professor titular do Departamento de Biologia Marinha da UFRJ, os peixes são, provavelmente, sardinhas ou manjubas. De acordo com ele, o tamanho aparente do cardume é ampliado pelo fato de os animais estarem nadando muito próximos à superfície.

O cardume ocupa uma faixa rasa da coluna d’água, o que cria grandes sombras vistas de longe e aumenta a percepção de volume .

dá pra acreditar que essa pessoinha nadando nessa imensidão que é o mar do arpex sou eu? e que essa mancha escura é um cardume de peixes que passou por debaixo de mim? viver é lindo demais! ✨a vida é travessia em mar aberto✨ pic.twitter.com/SZIfKdDJ4X — kekel (@kekel_bs) December 24, 2025

Ressurgência explica presença dos peixes no litoral

O fenômeno está relacionado à ressurgência, processo oceanográfico comum no litoral fluminense nesta época do ano. Durante o verão, ventos predominantes e a configuração da costa fazem com que águas mais frias e profundas subam à superfície, trazendo nutrientes acumulados no fundo do mar.

Esse enriquecimento da água favorece o crescimento de fitoplâncton, base da cadeia alimentar marinha, o que atrai cardumes de peixes pequenos que se alimentam dessas microalgas.

A aproximação de cardumes ocorre todos os anos, mas em 2025 os peixes apareceram em maior quantidade e mais próximos da costa , segundo Vianna.

A geógrafa Flávia Lins de Barros, coordenadora do Laboratório de Geografia Marinha da UFRJ, explica que a ressurgência se inicia na região de Cabo Frio e avança em direção ao litoral carioca, impulsionada por ventos de sudeste mais intensos no verão.

Qualidade da água e alerta ambiental

O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) informou que as manchas observadas não têm relação com poluição. Segundo o órgão, a maior visibilidade dos cardumes está associada à melhora gradual da qualidade da água e às condições oceanográficas favoráveis.

Apesar disso, especialistas alertam para os riscos provocados pelo acúmulo de lixo nas praias durante a alta temporada. Plásticos e embalagens de isopor descartados na areia e no mar podem se fragmentar em microplásticos e ser ingeridos pelos peixes.

Esses resíduos podem afetar diretamente os animais que se alimentam na região costeira , destacou o biólogo Marcelo Vianna.

O aumento do monitoramento aéreo com drones e helicópteros também contribuiu para que o fenômeno fosse registrado com mais frequência, ampliando a repercussão das imagens do cardume próximo à orla carioca.

