Lentidão marca descida para o litoral de SP; saiba quais kms evitar

Fim de ano: fluxo intenso na serra leva Ecovias Imigrantes a ativar operação 7x3 (Jackyenjoyphotography/Getty Images)
Colaboradora
Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 10h04.
Motoristas que deixaram a capital paulista rumo ao litoral neste sábado, 27, enfrentam tráfego carregado e longos trechos de lentidão, principalmente na descida da serra pelas rodovias Anchieta e Imigrantes, sob administração da Ecovias Imigrantes.
O movimento elevado é atribuído ao início da alta temporada de verão e à proximidade do Réveillon.
Segundo a Ecovias Imigrantes, concessionária responsável pelo Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), o volume de veículos aumentou de forma significativa desde a noite de sexta-feira, 26, com reflexos diretos no fluxo da manhã deste sábado.
Segundo a concessionária Ecovias, os pontos mais críticos concentram-se nos acessos da Serra do Mar, com congestionamentos intermitentes que impactam o tempo de viagem rumo às praias de São Paulo.
Sentido litoral;
Tráfego lento entre os km 26 e 30;
Retenção causada por excesso de veículos, de acordo com a Ecovias Imigrantes.
Sentido litoral;
Lentidão entre os km 27 e 32;
Fluxo intenso monitorado em tempo real pela Ecovias Imigrantes.
A concessionária informa que não há acidentes registrados e que o tempo segue bom em toda a extensão da serra, o que confirma que o congestionamento é consequência direta do alto fluxo de veículos.
Para tentar aliviar o tráfego rumo às praias, a Ecovias Imigrantes colocou em funcionamento a Operação 7x3, que destina:
7 faixas no sentido litoral
3 faixas no sentido capital
O esquema especial está em vigor das 6h às 16h deste sábado e integra o planejamento operacional da concessionária para o período de Natal e Ano-Novo, quando o fluxo rodoviário atinge os maiores volumes do ano.
Na noite de sexta-feira, 26, a Ecovias Imigrantes contabilizou:
Mais de 20 km de congestionamento no sistema
19 km de lentidão na Rodovia dos Imigrantes, entre os km 34 e 53
Tráfego intenso também na Anchieta, com retenções pontuais
Segundo a concessionária, o fluxo só começou a se normalizar após a meia-noite.
A Ecovias Imigrantes informou que novas mudanças operacionais estão previstas ao longo do fim de semana e dos próximos dias, incluindo operações de subida e descida alternadas, conforme o comportamento do tráfego.
A recomendação aos motoristas é evitar horários de pico, acompanhar os boletins da Ecovias Imigrantes e planejar a viagem com antecedência, especialmente nos períodos da manhã e do fim da tarde.