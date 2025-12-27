Casual

Guia de ViagensVINHOSTURISMOGASTRONOMIARELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

Lentidão marca descida para o litoral de SP; saiba quais kms evitar

Fluxo intenso na serra leva Ecovias Imigrantes a ativar operação 7x3

Fim de ano: fluxo intenso na serra leva Ecovias Imigrantes a ativar operação 7x3 (Jackyenjoyphotography/Getty Images)

Fim de ano: fluxo intenso na serra leva Ecovias Imigrantes a ativar operação 7x3 (Jackyenjoyphotography/Getty Images)

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 10h04.

Motoristas que deixaram a capital paulista rumo ao litoral neste sábado, 27, enfrentam tráfego carregado e longos trechos de lentidão, principalmente na descida da serra pelas rodovias Anchieta e Imigrantes, sob administração da Ecovias Imigrantes.

O movimento elevado é atribuído ao início da alta temporada de verão e à proximidade do Réveillon.

Segundo a Ecovias Imigrantes, concessionária responsável pelo Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), o volume de veículos aumentou de forma significativa desde a noite de sexta-feira, 26, com reflexos diretos no fluxo da manhã deste sábado.

Onde estão os principais pontos de lentidão

Segundo a concessionária Ecovias, os pontos mais críticos concentram-se nos acessos da Serra do Mar, com congestionamentos intermitentes que impactam o tempo de viagem rumo às praias de São Paulo.

Rodovia Anchieta

  • Sentido litoral;

  • Tráfego lento entre os km 26 e 30;

  • Retenção causada por excesso de veículos, de acordo com a Ecovias Imigrantes.

Rodovia dos Imigrantes

  • Sentido litoral;

  • Lentidão entre os km 27 e 32;

  • Fluxo intenso monitorado em tempo real pela Ecovias Imigrantes.

A concessionária informa que não há acidentes registrados e que o tempo segue bom em toda a extensão da serra, o que confirma que o congestionamento é consequência direta do alto fluxo de veículos.

Operação 7x3 é ativada pela Ecovias Imigrantes

Para tentar aliviar o tráfego rumo às praias, a Ecovias Imigrantes colocou em funcionamento a Operação 7x3, que destina:

  • 7 faixas no sentido litoral

  • 3 faixas no sentido capital

O esquema especial está em vigor das 6h às 16h deste sábado e integra o planejamento operacional da concessionária para o período de Natal e Ano-Novo, quando o fluxo rodoviário atinge os maiores volumes do ano.

Sexta-feira já havia registrado congestionamentos

Na noite de sexta-feira, 26, a Ecovias Imigrantes contabilizou:

  • Mais de 20 km de congestionamento no sistema

  • 19 km de lentidão na Rodovia dos Imigrantes, entre os km 34 e 53

  • Tráfego intenso também na Anchieta, com retenções pontuais

Segundo a concessionária, o fluxo só começou a se normalizar após a meia-noite.

Expectativa é de tráfego intenso até o Ano-Novo

A Ecovias Imigrantes informou que novas mudanças operacionais estão previstas ao longo do fim de semana e dos próximos dias, incluindo operações de subida e descida alternadas, conforme o comportamento do tráfego.

A recomendação aos motoristas é evitar horários de pico, acompanhar os boletins da Ecovias Imigrantes e planejar a viagem com antecedência, especialmente nos períodos da manhã e do fim da tarde.

Acompanhe tudo sobre:CongestionamentosPraiasFeriados

Mais de Casual

Os melhores hotéis do Rio de Janeiro, segundo ranking Casual EXAME

Esse país da Europa foi eleito como o melhor de 2025 para turistas

Japão deve alcançar 40 milhões de turistas estrangeiros em 2025

Fora do escritório: os hobbies que ajudam os CEOs brasileiros a descansar

Mais na Exame

Casual

Os melhores hotéis do Rio de Janeiro, segundo ranking Casual EXAME

Mercados

Fundador do Peixe Urbano explica por que a 'febre de 2010' chegou ao fim

Future of Money

O principal motor de crescimento do mercado cripto mudou em 2025

Ciência

Cardume com mais de um quilômetro se aproxima da orla do Rio; veja vídeo