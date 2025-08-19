Peixe 'escalador' intriga cientistas; veja vídeo

Uma espécie de peixe raro, conhecida como bagre-abelha, está tendo um comportamento incomum na cachoeira de Corguinho, no Mato Grosso do Sul.

Vídeos registrados por policiais militares ambientais flagraram um cardume do animal 'escalando' uma rocha vertical. Segundo estudo da Faculdade Federal do Mato Grosso do Sul, essa atitude é um tanto inusitada para a espécie Rhyacoglanis paranensis.

"Esses achados destacam a importância das observações de campo para entender o papel ecológico e as necessidades de conservação dos pequenos peixes migratórios", pontuou a equipe do Instituto de Biociências da UFMS.

A pesquisa, publicada pelo Journal of Fish Biology, destaca que essa é a primeira vez que o comportamento é registrado por uma aglomeração em massa dessa espécie. Os pesquisadores informaram que os bagres utilizam as nadadeira e a cauda para conseguir imitar um movimento de impulso.

