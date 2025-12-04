Ciência

Canudo de metanol: universidade inicia licenciamento da tecnologia

Tecnologia de detecção do metanol em bebidas alcoólicas poderá ser adquirida por outras organizações

Tecnologia desenvolvida permite que canudo mude de cor ao entrar em contato com metanol (Divulgação/UEPB)

Da Redação
Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 00h10.

A Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) iniciou o processo de licenciamento do canudo com dispositivo que permite detectar metanol em bebidas alcoólicas. A iniciativa foi formalizada pela Coordenadoria de Inovação Tecnológica (INOVATEC/UEPB) com a publicação de um edital nesta segunda-feira.

O pedido da patente BR 10 2025 022348-1 será licenciado de forma não exclusiva.

O objetivo é credenciar empresas interessadas em usar, desenvolver, produzir e comercializar a invenção paraibana.

Esse dispositivo destaca-se por ser de baixo custo, fácil manuseio e pela aplicação direta em campo, o que amplia a segurança do consumidor ao permitir detecção rápida da presença de metanol.

Tradicionalmente, essa detecção é feita em laboratórios por meio de processos que duram mais de um dia.

Licenciamento em duas etapas

De acordo com o comunicado da INOVATEC, o licenciamento ocorrerá por Negociação Direta em duas etapas.

A Fase I analisará a regularidade jurídica, fiscal e trabalhista das empresas, além de sua qualificação econômica. Já a Fase II incluirá avaliação técnica e reunião de negociação.

Propostas poderão ser enviadas a partir de 1º de dezembro de 2025, em arquivo digital único, para o e-mail da INOVATEC, seguindo as orientações do edital.

Importância da abertura tecnológica

Nadja Oliveira, coordenadora científica do projeto, destacou a importância da abertura tecnológica. “O licenciamento público de tecnologias é fundamental para transformar o conhecimento, as pesquisas e a ciência produzidos pela nossa Universidade em benefícios econômicos e sociais tangíveis para a sociedade”, afirmou a Pró-Reitora de Pós-Graduação e Pesquisa da UEPB.

Ela acrescenta que o modelo por editais públicos amplia a transparência, democratiza o acesso e cria uma ponte entre pesquisa e aplicação prática no mercado.

Ainda segundo a professora, a iniciativa também contribui para a sustentabilidade financeira da universidade e de seus pesquisadores. “É a pesquisa e o conhecimento gerando nota fiscal”, disse.

Os resultados de cada fase serão divulgados no site oficial da INOVATEC. Interessados podem obter esclarecimentos adicionais pelo e-mail institucional da coordenadoria.

