Canudo de metanol: universidade inicia licenciamento da tecnologia

A Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) iniciou o processo de licenciamento do canudo com dispositivo que permite detectar metanol em bebidas alcoólicas. A iniciativa foi formalizada pela Coordenadoria de Inovação Tecnológica (INOVATEC/UEPB) com a publicação de um edital nesta segunda-feira.

O pedido da patente BR 10 2025 022348-1 será licenciado de forma não exclusiva.

O objetivo é credenciar empresas interessadas em usar, desenvolver, produzir e comercializar a invenção paraibana.

Esse dispositivo destaca-se por ser de baixo custo, fácil manuseio e pela aplicação direta em campo, o que amplia a segurança do consumidor ao permitir detecção rápida da presença de metanol.

Tradicionalmente, essa detecção é feita em laboratórios por meio de processos que duram mais de um dia.

Licenciamento em duas etapas

De acordo com o comunicado da INOVATEC, o licenciamento ocorrerá por Negociação Direta em duas etapas.

A Fase I analisará a regularidade jurídica, fiscal e trabalhista das empresas, além de sua qualificação econômica. Já a Fase II incluirá avaliação técnica e reunião de negociação.

Propostas poderão ser enviadas a partir de 1º de dezembro de 2025, em arquivo digital único, para o e-mail da INOVATEC, seguindo as orientações do edital.

Importância da abertura tecnológica

Nadja Oliveira, coordenadora científica do projeto, destacou a importância da abertura tecnológica. “O licenciamento público de tecnologias é fundamental para transformar o conhecimento, as pesquisas e a ciência produzidos pela nossa Universidade em benefícios econômicos e sociais tangíveis para a sociedade”, afirmou a Pró-Reitora de Pós-Graduação e Pesquisa da UEPB.

Ela acrescenta que o modelo por editais públicos amplia a transparência, democratiza o acesso e cria uma ponte entre pesquisa e aplicação prática no mercado.

Ainda segundo a professora, a iniciativa também contribui para a sustentabilidade financeira da universidade e de seus pesquisadores. “É a pesquisa e o conhecimento gerando nota fiscal”, disse.

Os resultados de cada fase serão divulgados no site oficial da INOVATEC. Interessados podem obter esclarecimentos adicionais pelo e-mail institucional da coordenadoria.