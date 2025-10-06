Crise do metanol: quem não comprovar de onde vem sua bebida não poderá operar, diz Tarcísio

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse nesta segunda-feira, 6, que os comerciantes e os estabelecimentos que não conseguirem comprovar a origem das bebidas que estão vendendo não poderão operar no estado.

"A partir do momento que não se permite quem está fora da regra do jogo de operar, isso vira um fator de dissuasão. Nossa ideia é que todo mundo possa operar dentro da regra do jogo", afirmou Tarcísio durante coletiva de imprensa com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) . “Quem não conseguir comprovar da onde sua bebida está vindo, terá a inscrição estadual caçada e não poderá operar.”

Em meio aos crescentes casos de intoxicação por metanol em São Paulo, o governo estadual realiza operações de fiscalização, interdição e cassação preventiva de inscrições estaduais de bares e distribuidoras de bebidas alcoólicas.

Segundo a gestão paulista, 11 estabelecimentos foram interditados cautelarmente, entre eles, adegas, distribuidoras de bebidas e bares.

Além disso, a Secretaria da Fazenda e Planejamento suspendeu preventivamente as inscrições estaduais de seis distribuidoras e dois bares.

Até o momento, o governo apontou que a principal linha investigativa se concentra no uso de metanol para a lavagem de garrafas destinadas à falsificação. No entanto, a SSP não descarta a possibilidade da contaminação em destilarias clandestinas e na mistura de bebidas.

Investigações da Polícia Civil

Em nota, a SSP já havia afirmado na sexta-feira, 3, que a principal linha investigativa da Polícia Civil de São Paulo era de que a contaminação por metanol ocorreu durante a limpeza de vasilhames destinados à falsificação.

Nesta segunda-feira, Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública de São Paulo no governo Tarcísio de Freitas, voltou a frisar que outras linhas também estão sendo investigadas.

“A questão da adulteração não é a hipótese principal. Porém, não é descartada. A hipótese é que, utilizando um etanol que achavam que era puro e de boa qualidade, ele poderia estar contaminado por metanol. E no processo de adulteração, da mistura de bebida, nessas destilarias clandestinas, pode ter ocorrido a contaminação”, afirmou.

Participação do crime organizado

Quanto ao perfil dos criminosos, Derrite diz que está claro para a Polícia Civil que não há participação do crime organizado nos casos.

"Esse são os motivos que a gente pode pontuar: são locais distintos, nenhum dos 41 presos são faccionados", disse.

De acordo com o secretário, o crime organizado em São Paulo tem como objetivo principal o lucro, que é exponencial no tráfico de drogas.