Canetas emagrecedoras e bariátrica em crianças: em quais casos a OMS considera o uso?

A Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou novas diretrizes para o tratamento da obesidade infantil e adolescente. Pela primeira vez, a entidade estabeleceu recomendações globais específicas para pacientes de até 19 anos. O documento, publicado na quarta-feira, 7, prevê a possibilidade de utilizar medicamentos para emagrecimento e cirurgia bariátrica a partir dos 10 anos, sob condições específicas.

Entre os tratamentos farmacológicos estão medicamentos da classe dos agonistas de GLP-1, conhecidos como canetas emagrecedoras - medicamentos à base de semaglutida, princípio ativo de Ozempic e Wegovy, e tirzepatida, presente no Mounjaro. A organização, porém, não recomenda o uso indiscriminado dessas substâncias.

Segundo o documento, a prioridade deve ser o acompanhamento multidisciplinar, com orientações alimentares, atividade física e mudanças comportamentais.

Canetas emagrecedoras na adolescência

Para adolescentes com obesidade, a OMS admite considerar medicamentos aprovados quando intervenções supervisionadas de estilo de vida não alcançarem os resultados esperados. A abordagem deve integrar um programa de acompanhamento que inclua alimentação, atividade física e apoio comportamental.

As diretrizes não estabelecem uma recomendação específica para cada medicamento da classe dos agonistas de GLP-1. A decisão sobre o tratamento depende de avaliação individualizada, considerando as condições de saúde e as necessidades do paciente.

A OMS também reconhece que ainda existem dúvidas sobre a segurança e a eficácia do uso prolongado de medicamentos para emagrecimento.

Cirurgia bariátrica tem critérios rigorosos

A cirurgia bariátrica também aparece entre as possibilidades de tratamento para adolescentes a partir dos 10 anos. Segundo a organização, o procedimento pode ser considerado apenas sob condições rigorosas, em casos de obesidade grave.

A indicação não depende exclusivamente da idade. A avaliação deve considerar a gravidade da doença e as condições clínicas do adolescente.

A OMS destaca ainda que o tratamento precisa ser individualizado e acompanhado por profissionais de saúde.

Tratamento para menores de 10 anos

Para crianças de até 9 anos, a orientação é diferente. A OMS não recomenda medicamentos para emagrecimento, cirurgia bariátrica ou dispositivos destinados à perda de peso nessa faixa etária.

O tratamento deve priorizar intervenções estruturadas relacionadas à alimentação, atividade física e mudanças comportamentais.

As recomendações também incluem a possibilidade de utilizar ferramentas digitais para incentivar hábitos saudáveis. Essas intervenções digitais, porém, devem ocorrer sob supervisão dos pais ou responsáveis.

O acompanhamento deve considerar as necessidades da criança e da família, além de aspectos relacionados à saúde mental e ao desenvolvimento.

Obesidade atinge 170 milhões

A publicação ocorre diante do crescimento da obesidade entre crianças e adolescentes. Segundo dados da OMS, 170 milhões de pessoas entre 5 e 19 anos viviam com obesidade em 2024.

Desse total, aproximadamente 70 milhões tinham entre 5 e 9 anos. Outros 100 milhões estavam na faixa dos 10 aos 19 anos. A prevalência da doença quadruplicou desde 1990, passando de 2% para 8% nessa população.

A obesidade pode aumentar o risco de problemas de saúde desde a infância, incluindo diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares.

Prevenção vai além do tratamento

A OMS ressalta que medicamentos e cirurgias não são suficientes para conter o avanço da obesidade. A organização defende medidas que facilitem o acesso à alimentação saudável e à prática de atividades físicas.

As ações devem envolver diferentes setores, incluindo educação, planejamento urbano, transporte e proteção social.

As diretrizes também destacam a importância de combater o estigma e a discriminação enfrentados por crianças e adolescentes com obesidade. O objetivo do tratamento não deve se limitar à perda de peso, mas incluir melhorias na saúde, no funcionamento do organismo e no bem-estar.