Cancelar uma reunião tem efeitos psicológicos, diz pesquisa

Cancelar uma reunião pode trazer mais do que alívio momentâneo. A mudança altera a forma como o cérebro percebe o tempo. Um estudo recente indica que ganhar uma hora inesperada no dia faz esse período parecer mais longo e influencia diretamente como é utilizado.

A pesquisa foi conduzida por cientistas liderados por Gabriela Tonietto, da Universidade Rutgers, em colaboração com pesquisadores da Universidade Estadual de Ohio, da Universidade de Toronto e da Universidade de Pequim. Os resultados foram publicados no Journal of the Association for Consumer Research.

Por que o tempo 'ganho' parece maior

Segundo os pesquisadores, o chamado “tempo extra”, como o gerado por um compromisso cancelado, é percebido de forma diferente do tempo livre já planejado.

Isso acontece porque há uma quebra de expectativa. A mente compara o momento com a ideia de não ter tempo disponível e cria uma sensação de abundância.

Na prática, uma hora inesperada tende a parecer mais longa do que o mesmo período previamente reservado na agenda.

Como isso afeta as escolhas

O estudo também analisou como as pessoas utilizam esse tempo adicional. Em geral, ao ganhar um intervalo inesperado, elas tendem a optar por atividades mais longas ou que exigem mais dedicação.

Entre os comportamentos observados estão

escolher tarefas mais demoradas em vez de rápidas;

prolongar pausas ou intervalos;

iniciar atividades que normalmente seriam adiadas.

Esse efeito ocorre porque a percepção de tempo disponível amplia a sensação de possibilidade.

Para chegar às conclusões, os pesquisadores realizaram sete experimentos com mais de 2.300 participantes, recrutados em universidades e plataformas online.

Os testes compararam a percepção entre tempo planejado e tempo ganho, além de avaliar como as pessoas reagiam a mudanças inesperadas na rotina.

Os resultados mostraram de forma consistente que períodos ganhos são percebidos como mais longos do que intervalos equivalentes previamente planejados.

Nem sempre isso aumenta a produtividade

Apesar da sensação positiva, os pesquisadores alertam que o efeito pode ter um lado menos eficiente. Quando o tempo extra surge de forma inesperada, há maior tendência de priorizar atividades de lazer ou menos urgentes em vez de tarefas produtivas.

Segundo os autores, compreender esse comportamento pode ajudar empresas a repensar a organização de agendas e rotinas de trabalho.

No entanto, o estudo alerta que cancelamentos frequentes ou de última hora podem ter o efeito contrário, estimulando mais descanso do que produtividade.