Burnout em profissionais de alta performance: 7 sinais que passam despercebidos

Neuropsicóloga aponta sinais como mente confusa, irritação fora do expediente e exaustão com tarefas simples, mesmo com produtividade alta

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 07h11.

O burnout costuma ser associado a um colapso visível, com queda brusca de desempenho e incapacidade de seguir a rotina. Mas especialistas alertam para um tipo mais difícil de identificar: o burnout de alta performance, quando a pessoa continua entregando resultados, mantendo a produtividade e aparentando controle, mesmo com sinais de esgotamento mental.

A neuropsicóloga Julie Hook, da Northwestern University, destacou à revista Inc que esse padrão é mais comum entre profissionais exigentes e que evitam demonstrar limites. A avaliação é que o cérebro pode permanecer por longos períodos no “modo execução”, enquanto funções como foco, memória e regulação emocional começam a falhar.

O resultado costuma aparecer em sintomas discretos, como mente confusa, lapsos de memória e dificuldade para tarefas simples. Mesmo assim, o profissional segue cumprindo prazos, participando de reuniões e mantendo a imagem de eficiência no trabalho.

7 sinais silenciosos de burnout

O burnout de alta performance pode ser confundido com estresse, cansaço ou uma fase de sobrecarga. A diferença, segundo Hook, é a persistência dos sinais e a sensação de operar no limite por longos períodos, mesmo sem interrupção do desempenho.

Entre os sintomas citados, estão:

  • Tarefas simples passam a exigir esforço desproporcional, mesmo quando atividades complexas continuam sendo entregues
  • Dias cheios, mas pouca sensação de avanço, com tendência a ficar preso a tarefas reativas
  • Mente confusa frequente, com dificuldade para pensar com clareza ou manter o raciocínio
  • Autocontrole no trabalho e irritação fora do expediente, principalmente em casa
  • Produtividade mantida, mas desconexão emocional, com perda de propósito e sensação de “modo automático”
  • Conhecimento preservado, mas memória de trabalho pior, com esquecimentos e distrações no dia a dia
  • Sensação de estar “atuando” como você mesmo, com distanciamento da própria rotina e da vida pessoal

Especialistas apontam que a memória de trabalho tende a ser uma das primeiras funções afetadas pelo estresse prolongado. Por isso, a pessoa pode manter a capacidade técnica e, ao mesmo tempo, apresentar falhas em detalhes básicos, como esquecer objetos, compromissos e pequenas tarefas.

Outro ponto destacado é que a regulação emocional e o controle cognitivo compartilham recursos do cérebro. Na prática, isso pode explicar um comportamento frequente: manter postura e desempenho no trabalho, mas perder tolerância e energia emocional ao longo do dia.

O alerta é que o burnout nem sempre aparece como uma quebra imediata. Em muitos casos, ele se instala de forma gradual e silenciosa, enquanto a produtividade continua alta.

Entre as recomendações citadas estão períodos reais de descanso sem estímulos contínuos, redução de tarefas pendentes e revisão de expectativas pessoais.

