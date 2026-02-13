Burnout em profissionais de alta performance: 7 sinais que passam despercebidos

O burnout costuma ser associado a um colapso visível, com queda brusca de desempenho e incapacidade de seguir a rotina. Mas especialistas alertam para um tipo mais difícil de identificar: o burnout de alta performance, quando a pessoa continua entregando resultados, mantendo a produtividade e aparentando controle, mesmo com sinais de esgotamento mental.

A neuropsicóloga Julie Hook, da Northwestern University, destacou à revista Inc que esse padrão é mais comum entre profissionais exigentes e que evitam demonstrar limites. A avaliação é que o cérebro pode permanecer por longos períodos no “modo execução”, enquanto funções como foco, memória e regulação emocional começam a falhar.

O resultado costuma aparecer em sintomas discretos, como mente confusa, lapsos de memória e dificuldade para tarefas simples. Mesmo assim, o profissional segue cumprindo prazos, participando de reuniões e mantendo a imagem de eficiência no trabalho.

7 sinais silenciosos de burnout

O burnout de alta performance pode ser confundido com estresse, cansaço ou uma fase de sobrecarga. A diferença, segundo Hook, é a persistência dos sinais e a sensação de operar no limite por longos períodos, mesmo sem interrupção do desempenho.

Entre os sintomas citados, estão:

Tarefas simples passam a exigir esforço desproporcional , mesmo quando atividades complexas continuam sendo entregues

, mesmo quando atividades complexas continuam sendo entregues Dias cheios, mas pouca sensação de avanço , com tendência a ficar preso a tarefas reativas

, com tendência a ficar preso a tarefas reativas Mente confusa frequente , com dificuldade para pensar com clareza ou manter o raciocínio

, com dificuldade para pensar com clareza ou manter o raciocínio Autocontrole no trabalho e irritação fora do expediente , principalmente em casa

, principalmente em casa Produtividade mantida, mas desconexão emocional , com perda de propósito e sensação de “modo automático”

, com perda de propósito e sensação de “modo automático” Conhecimento preservado, mas memória de trabalho pior , com esquecimentos e distrações no dia a dia

, com esquecimentos e distrações no dia a dia Sensação de estar “atuando” como você mesmo, com distanciamento da própria rotina e da vida pessoal

Especialistas apontam que a memória de trabalho tende a ser uma das primeiras funções afetadas pelo estresse prolongado. Por isso, a pessoa pode manter a capacidade técnica e, ao mesmo tempo, apresentar falhas em detalhes básicos, como esquecer objetos, compromissos e pequenas tarefas.

Outro ponto destacado é que a regulação emocional e o controle cognitivo compartilham recursos do cérebro. Na prática, isso pode explicar um comportamento frequente: manter postura e desempenho no trabalho, mas perder tolerância e energia emocional ao longo do dia.

O alerta é que o burnout nem sempre aparece como uma quebra imediata. Em muitos casos, ele se instala de forma gradual e silenciosa, enquanto a produtividade continua alta.

Entre as recomendações citadas estão períodos reais de descanso sem estímulos contínuos, redução de tarefas pendentes e revisão de expectativas pessoais.