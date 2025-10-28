O custo invisível de liderar sempre no modo ‘acelerado’ — e como romper com a cultura do excesso

Brasil é o segundo país com mais casos de burnout. (Yasser Chalid/Getty Images)
Publicado em 28 de outubro de 2025 às 17h43.
A cultura do excesso de trabalho transformou a correria e a sobrecarga em símbolos de sucesso. Para muitos líderes, estar sempre ocupado parece ser o único caminho para se destacar.
Mas essa rotina exaustiva pode custar mais do que oferece, corroendo energia, inovação e conexão com o propósito. As informações foram retiradas do site Leadership Reinvented.
Quando tudo gira em torno de “fazer mais”, algo essencial se perde. A inovação diminui, pois a mente sobrecarregada não encontra espaço para a criatividade e o pensamento estratégico.
A conexão com a equipe também enfraquece, já que a pressa impede o líder de perceber sinais de desmotivação ou esgotamento. Além disso, decisões passam a ser tomadas de forma reativa, prejudicando a qualidade e o planejamento de longo prazo.
O estresse crônico afeta não só o desempenho, mas também a saúde física e mental. A Organização Mundial da Saúde (OMS) reconhece o burnout como um fenômeno ocupacional causado por estresse prolongado no trabalho.
Um dos maiores riscos da cultura do excesso é a perda de conexão com o propósito pessoal e profissional. Líderes que vivem nesse ritmo acabam esquecendo o motivo que os levou a essa jornada, o que gera desalinhamento, cansaço e falta de sentido.
Essa desconexão também afeta as equipes, criando ambientes de competição, baixa colaboração e criatividade limitada.
Liderar com equilíbrio significa substituir a pressa por presença e o volume por propósito. Para isso, é importante:
A liderança sustentável começa com o cuidado de si mesmo. Pausas conscientes, atividades físicas, momentos de desconexão digital e relações significativas ajudam a restaurar energia e clareza mental.
Líderes que priorizam o próprio bem-estar conseguem tomar melhores decisões e inspirar suas equipes com autenticidade.
Sair da lógica do “quanto mais, melhor” é um ato de coragem e consciência. Presença, propósito e equilíbrio são hoje os verdadeiros indicadores de uma liderança eficaz.
O sucesso sustentável nasce quando o líder aprende a diminuir o ritmo, ouvir mais e agir com intenção, sem precisar se perder no excesso para provar seu valor.
