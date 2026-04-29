Quais são e quanto faturam os 10 maiores supermercados de Pernambuco

O setor de supermercados, atacados e atacarejos bateu 1,1 trilhão de receita em 2025.

Em Pernambuco, o varejo supermercadista é liderado pela rede Novo Mateus, uma empresa fruto da fusão das operações das marcas Novo Atacarejo (a maior do estado) e Grupo Mateus (uma das maiores redes do país) nos estados de Pernambuco, Paraíba e Alagoas.

O Novo Mateus faturou 12 bilhões de reais no último ano, posicionando-se como a nona maior rede de supermercados do Brasil.

Na segunda posição aparece a rede Supermercado da Família, com uma receita de 1,3 bilhão de reais.

O levantamento está no anuário publicado nesta semana pela Associação Brasileira de Supermercados, Abras. A EXAME separou, na lista, quais são os 10 maiores supermercados cuja sede fica no Estado de Pernambuco.

Somados, esses 10 supermercados faturaram 16,3 bilhões de reais.

Quais são os 10 maiores supermercados de Pernambuco