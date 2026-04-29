Quais são e quanto faturam os 10 maiores supermercados de Pernambuco

Mateus: supermercado do Maranhão fez JV com rede pernambucana e criaram o Novo Mateus (Leandro Fonseca/Exame)
Repórter de Negócios
Publicado em 29 de abril de 2026 às 09h04.
O setor de supermercados, atacados e atacarejos bateu 1,1 trilhão de receita em 2025.
Em Pernambuco, o varejo supermercadista é liderado pela rede Novo Mateus, uma empresa fruto da fusão das operações das marcas Novo Atacarejo (a maior do estado) e Grupo Mateus (uma das maiores redes do país) nos estados de Pernambuco, Paraíba e Alagoas.
O Novo Mateus faturou 12 bilhões de reais no último ano, posicionando-se como a nona maior rede de supermercados do Brasil.
Na segunda posição aparece a rede Supermercado da Família, com uma receita de 1,3 bilhão de reais.
O levantamento está no anuário publicado nesta semana pela Associação Brasileira de Supermercados, Abras. A EXAME separou, na lista, quais são os 10 maiores supermercados cuja sede fica no Estado de Pernambuco.
Somados, esses 10 supermercados faturaram 16,3 bilhões de reais.