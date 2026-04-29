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Quais são e quanto faturam os 10 maiores supermercados de Pernambuco

Somados, esses 10 supermercados faturaram R$ 16,3 bilhões em 2025

Mateus: supermercado do Maranhão fez JV com rede pernambucana e criaram o Novo Mateus (Leandro Fonseca/Exame)

Mateus: supermercado do Maranhão fez JV com rede pernambucana e criaram o Novo Mateus (Leandro Fonseca/Exame)

Daniel Giussani
Daniel Giussani

Repórter de Negócios

Publicado em 29 de abril de 2026 às 09h04.

setor de supermercados, atacados e atacarejos bateu 1,1 trilhão de receita em 2025.

Em Pernambuco, o varejo supermercadista é liderado pela rede Novo Mateus, uma empresa fruto da fusão das operações das marcas Novo Atacarejo (a maior do estado) e Grupo Mateus (uma das maiores redes do país) nos estados de Pernambuco, Paraíba e Alagoas. 

O Novo Mateus faturou 12 bilhões de reais no último ano, posicionando-se como a nona maior rede de supermercados do Brasil.

Na segunda posição aparece a rede Supermercado da Família, com uma receita de 1,3 bilhão de reais.

O levantamento está no anuário publicado nesta semana pela Associação Brasileira de Supermercados, Abras. A EXAME separou, na lista, quais são os 10 maiores supermercados cuja sede fica no Estado de Pernambuco.

Somados, esses 10 supermercados faturaram 16,3 bilhões de reais.

Quais são os 10 maiores supermercados de Pernambuco

  • Novo Mateus: faturamento de 12,5 bilhões de reais
  • Supermercado da Família: faturamento de 1,3 bilhão de reais
  • Bonanza Supermercado: faturamento de 673 milhões de reais
  • Supermercado Fenix: faturamento de 453 milhões de reais
  • Econômico Comércio de Alimentos: faturamento de 426 milhões de reais
  • Karne Keijo: faturamento de 255 milhões de reais
  • Supermercado Boas Compras: faturamento de 237 milhões de reais
  • J&A Supermercado: faturamento de 144 milhões de reais
  • Veneza Supermercado: faturamento de 143 milhões de reais
  • Mercadinho D. Helder: faturamento de 140 milhões de reais
Acompanhe tudo sobre:VarejoSupermercadosPernambuco

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