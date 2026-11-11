Brasil entra na corrida para reduzir o lixo espacial até 2030; entenda o plano

O Brasil aderiu a um acordo internacional para reduzir o lixo espacial e aumentar a segurança dos satélites que orbitam a Terra. A iniciativa estabelece metas para diminuir a produção de detritos e prevenir acidentes no espaço até 2030.

A adesão à Carta Zero Debris foi formalizada pela Agência Espacial Brasileira (AEB) na última quarta-feira, 4, durante a 8ª Cúpula sobre Sustentabilidade Espacial. As empresas brasileiras Visiona Espacial e Safe on Orbit também assinaram o compromisso.

A iniciativa é liderada pela Agência Espacial Europeia (ESA) e reúne governos, empresas, universidades e organizações do setor espacial. O documento prevê medidas para prevenir colisões, melhorar o rastreamento de objetos e planejar o descarte de equipamentos após o encerramento das missões.

O que é a Carta Zero Debris?

A Carta Zero Debris é um compromisso internacional criado para incentivar práticas que reduzam a produção de resíduos nas atividades espaciais. O desenvolvimento do documento começou em 2023 e estabelece princípios e metas coletivas para 2030, com foco na prevenção de novos detritos e na segurança das operações em órbita.

Entre as medidas previstas estão a redução do risco de colisões e explosões, o aprimoramento do monitoramento de objetos espaciais e a retirada de equipamentos que já encerraram suas atividades. O acordo também busca melhorar a coordenação do tráfego espacial e diminuir os riscos associados à reentrada de objetos na atmosfera terrestre.

Uma das metas é ampliar a disponibilidade de informações sobre objetos de até 5 centímetros na órbita baixa da Terra e de até 20 centímetros na órbita geoestacionária. O objetivo é facilitar a identificação de possíveis ameaças e o planejamento de manobras para evitar acidentes.

O documento também estabelece como referência que a probabilidade de geração de detritos por colisões e fragmentações permaneça abaixo de uma ocorrência em mil por objeto durante sua permanência em órbita.

Por que o lixo espacial ameaça os satélites?

O lixo espacial é formado por objetos artificiais que permanecem em órbita sem desempenhar uma função operacional. Entre esses materiais estão satélites desativados, partes de foguetes e fragmentos produzidos por colisões ou explosões.

Mesmo objetos pequenos podem representar riscos para equipamentos em funcionamento. Isso ocorre porque os detritos se deslocam em velocidades elevadas. Assim, uma colisão com um fragmento de pequenas dimensões pode danificar um satélite.

O problema também pode se multiplicar. Quando dois objetos colidem, novos fragmentos podem ser produzidos, aumentando a quantidade de resíduos e os riscos para outras missões.

A preocupação envolve serviços utilizados diariamente na Terra, como comunicação, navegação, previsão do tempo e monitoramento ambiental, que dependem de satélites.

Acordo prevê retirada de satélites desativados

Uma das propostas centrais da Carta Zero Debris é definir o destino dos equipamentos antes mesmo de seu lançamento. A intenção é evitar que satélites permaneçam indefinidamente em regiões orbitais utilizadas por outras missões após o encerramento de suas atividades.

Dependendo da altitude e das características do equipamento, o descarte pode envolver sua retirada da região operacional ou a reentrada na atmosfera terrestre.

O acordo estabelece uma meta de pelo menos 99% de probabilidade de sucesso na liberação das regiões orbitais após o fim das missões. A medida contempla as órbitas baixa e geoestacionária, utilizadas por diferentes tipos de satélites.

Outro objetivo é reduzir os riscos para pessoas em solo, já que determinados componentes podem resistir à passagem pela atmosfera e alcançar a superfície terrestre.

O que muda para o Brasil com a adesão?

A assinatura da Carta Zero Debris representa a participação brasileira em um compromisso internacional voltado à sustentabilidade das atividades espaciais.

Além da Agência Espacial Brasileira, as empresas Visiona Espacial e Safe on Orbit também aderiram à iniciativa. No entanto, o documento não é juridicamente vinculante. Isso significa que a adesão não cria, por si só, obrigações legais para os participantes.

Segundo a ESA, o compromisso se baseia na colaboração entre as organizações, que devem contribuir para os objetivos de acordo com suas capacidades e limitações. No Brasil, a assinatura não foi acompanhada do anúncio de novas exigências regulatórias para operadores de satélites. Também não foram definidos prazos nacionais específicos para colocar as medidas em prática.