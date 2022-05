Blue Origin divulga nova data do voo que vai levar brasileiro ao espaço

Inicialmente marcado para o dia 20 de maio, mas adiado por problemas técnicos, o próximo voo tripulado da Blue Origin já tem nova data de lançamento: a espaçonave New Shepard vai decolar neste sábado, 4, às 10h da manhã (pelo horário de Brasília), com seis passageiros.

Entre eles, o engenheiro de produção civil Victor Correa Hespanha, que entrará para a história como o segundo brasileiro a viajar para o espaço.

O voo será feito no veículo suborbital New Shepard. Trata-se de um combo foguete-cápsula reutilizável, projetado para levar pessoas e experimentos científicos para o espaço, segundo o portal especializado “Space”. Aqueles que estiverem a bordo poderão ver a Terra em contraste com a escuridão do espaço, em um período que deve durar entre 10 e 12 minutos, desde a decolagem até o pouso.

Cada um dos astronautas a bordo do NS-21 levará ao espaço um cartão postal, em nome da fundação ligada à Blue Origin, “Club for the Future”, que tem um programa voltado para fornecer a alunos passeios no espaço, em foguetes da companhia. Segundo a empresa, a missão do clube é “inspirar as gerações futuras a seguir carreiras nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática para o benefício da Terra”.

Durante o período em que estiverem em órbita, os “passageiros” poderão deixar os seus lugares e flutuar durante alguns instantes, para aproveitar a “gravidade zero”. Neste momento, eles estarão a mais de 100 mil quilômetros de altitude.

Brasileiro na tripulação

Mineiro Victor Hespanha vai participar de viagem ao espaço da Blue Origin

Nascido em Minas, o engenheiro foi escolhido após adquirir um NFT (token não fungível) pela Crypto Space Agency (CSA) e será apenas o segundo brasileiro a ir até a Estação Espacial Internacional (ISS) — o primeiro foi o ex-ministro Marcos Pontes, em 2006.

Responsável por pagar a passagem do brasileiro, a CSA é uma empresa que afirma ter a missão de unir a tecnologia da indústria espacial com o mercado de criptomoedas. Em 25 de abril, ela realizou uma promoção, colocando 5.555 NFTs à disposição do público e informando que um dos sorteados teria a chance de viajar ao espaço, segundo o “G1”.

No dia 30, a empresa realizou o sorteio, selecionando o brasileiro, que relatou ter comprado o item para “diversificar seus investimentos”.

"Eu comprei pensando no potencial de valorização. Nunca imaginei que o meu seria sorteado. A CSA está realizando meu sonho de infância por meio de um NFT", disse Hespanha.

Contemplados

A CSA disse ainda que vai enviar outro dono de NFT ao espaço ainda em 2022. Além do brasileiro, haverá na tripulação a youtuber mexicana Katya Echazarreta (que será a primeira mexicana a ir ao espaço), que também apresenta séries de televisão para inspirar mulheres e outras minorias interessadas em ciências.

Já o engenheiro e investidor Evan Dick fará o trajeto pela segunda vez — após participar da missão NS-19, que também levou ao espaço Laura Shepard, filha do astronauta Alan Shepard, que é homenageado no nome do foguete.

A próxima viagem da Blue Origin também terá como passageiros Hamish Harding, presidente da empresa de jatos executivos Action Aviation; Jaison Robinson, fundador da empresa imobiliária JJM Investments; e Victor Vescovo, cofundador da empresa de investimentos Insight Equity.

