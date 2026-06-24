Asteroide de até 1,6 km passará perto da Terra neste sábado; veja como observar

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Redação Exame
Publicado em 24 de junho de 2026 às 09h36.
Um asteroide com tamanho estimado entre 750 metros e 1,65 quilômetro fará uma aproximação da Terra neste sábado, 27, sem qualquer risco de impacto, segundo a Agência Espacial Europeia (ESA).
Batizado de (152637) 1997 NC1, o objeto foi descoberto em 1997 e passará a cerca de 2,56 milhões de quilômetros do planeta. A distância equivale a 6,66 vezes o espaço entre a Terra e a Lua.
De acordo com a ESA, a probabilidade de colisão é zero.
O ponto de maior aproximação ocorrerá às 8h14 de Brasília no sábado.
Nesse momento, o asteroide estará viajando a aproximadamente 8,9 quilômetros por segundo.
Segundo Juan Luis Cano, do Escritório de Defesa Planetária da ESA, encontros desse porte não são frequentes.
“A aproximação de um objeto deste tamanho à Terra ocorre apenas a cada poucos anos”, afirmou o especialista.
Sim. A ESA informa que o objeto poderá ser observado com pequenos telescópios e até mesmo com binóculos de grande porte, dependendo das condições de visibilidade.
A observação, porém, pode ser dificultada pelo brilho da Lua durante o momento da aproximação.
O asteroide será visível em diferentes regiões do planeta ao longo de sua passagem. Durante a aproximação, a observação será favorecida no Hemisfério Norte. No instante de maior proximidade, poderá ser visto em praticamente todo o mundo, enquanto na fase de afastamento a visualização será melhor no Hemisfério Sul.
As estimativas da ESA apontam que o 1997 NC1 mede entre 750 metros e 1,65 quilômetro de diâmetro.
O cálculo é baseado na quantidade de luz solar refletida pela superfície do objeto. A agência ressalta, porém, que outras estimativas indicam que ele pode ser menor.
Apesar do tamanho expressivo, a trajetória do asteroide é acompanhada por sistemas internacionais de monitoramento e não representa ameaça para a Terra nesta passagem.