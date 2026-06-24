Asteroide de até 1,6 km passará perto da Terra neste sábado; veja como observar

Um asteroide com tamanho estimado entre 750 metros e 1,65 quilômetro fará uma aproximação da Terra neste sábado, 27, sem qualquer risco de impacto, segundo a Agência Espacial Europeia (ESA).

Batizado de (152637) 1997 NC1, o objeto foi descoberto em 1997 e passará a cerca de 2,56 milhões de quilômetros do planeta. A distância equivale a 6,66 vezes o espaço entre a Terra e a Lua.

De acordo com a ESA, a probabilidade de colisão é zero.

Quando o asteroide estará mais próximo da Terra?

O ponto de maior aproximação ocorrerá às 8h14 de Brasília no sábado.

Nesse momento, o asteroide estará viajando a aproximadamente 8,9 quilômetros por segundo.

Segundo Juan Luis Cano, do Escritório de Defesa Planetária da ESA, encontros desse porte não são frequentes.

“A aproximação de um objeto deste tamanho à Terra ocorre apenas a cada poucos anos”, afirmou o especialista.

Será possível observar o asteroide?

Sim. A ESA informa que o objeto poderá ser observado com pequenos telescópios e até mesmo com binóculos de grande porte, dependendo das condições de visibilidade.

A observação, porém, pode ser dificultada pelo brilho da Lua durante o momento da aproximação.

O asteroide será visível em diferentes regiões do planeta ao longo de sua passagem. Durante a aproximação, a observação será favorecida no Hemisfério Norte. No instante de maior proximidade, poderá ser visto em praticamente todo o mundo, enquanto na fase de afastamento a visualização será melhor no Hemisfério Sul.

Qual é o tamanho do asteroide?

As estimativas da ESA apontam que o 1997 NC1 mede entre 750 metros e 1,65 quilômetro de diâmetro.

O cálculo é baseado na quantidade de luz solar refletida pela superfície do objeto. A agência ressalta, porém, que outras estimativas indicam que ele pode ser menor.

Apesar do tamanho expressivo, a trajetória do asteroide é acompanhada por sistemas internacionais de monitoramento e não representa ameaça para a Terra nesta passagem.