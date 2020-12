Sonda japonesa traz à Terra amostras de asteroide de 4,5 bilhões de anos

A agência espacial japonesa Jaxa recebeu sua cápsula de retorno da missão Hayabusa 2. A sonda passou seis anos viajando pelo Sistema Solar e voltou, no último sábado (5), com amostras do asteroide Ryugu.

A sonda entrou na atmosfera terrestre a cerca de 40 mil km/h e, com auxílio de um paraquedas, caiu no deserto australiano, próximo a cidade de Woomera.

Algumas horas depois, a cápsula foi resgatado por um helicóptero. Agora, ela será enviado para o Japão, onde poderá ser estudada mais minuciosamente.

É a primeira vez que cientistas terão acesso a um asteroide como o Ryugu. Ele pertence à categoria de asteroides ricos em carbono e sua origem — por volta de 4,5 bilhões de anos atrás, quando os planetas ainda estavam sendo formados — pode solucionar dúvidas sobre a formação da vida e do planeta Terra.

Lançada em dezembro de 2014, a Hayabusa2 viajou por mais de 5,2 bilhões de quilômetros e só encontrou o asteroide Ryugu em 2018. Sua jornada de volta à Terra iniciou mais de um ano depois, em 12 de novembro de 2019.

Durante o ano que a sona passou no Ryugu, três minirrovers experimentais foram lançados para estudar mais formas de explorar a superfície de objetos com baixa gravidade. Em fevereiro e julho de 2019, também foram realizados dois pousos para abrir uma cratera artificial e coletar por volta de 100 miligramas de material não exposto do asteroide.

Quando a cápsula com as amostras foi liberada para reentrar na atmosfera, a Hayabusa 2 continuou no espaço. Ainda resta por volta de meio tanque na sonda (30 quilos de xerônio, tendo iniciado com 66 quilos), então os cientistas já planejavam usá-la para outras tarefas. Suas próximas missões são a visita de dois novos asteroides, o 2001 CC21, em 2026, e o 1998 KY26, em 2031.