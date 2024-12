'Cometas escuros' podem ter trazido água à Terra, diz estudo

Astrônomos avistaram sete novos exemplos de um fenômeno cósmico conhecido como "cometas escuros" que podem ajudar os cientistas a determinar se os corpos celestes ajudaram a entregar elementos vitais, como água, para a Terra no início da história de nosso planeta.

A nova pesquisa foi publicada em 9 de dezembro no periódico Proceedings of the National Academy of Sciences.

"Uma das razões mais importantes pelas quais estudamos corpos pequenos, como asteroides e cometas, é porque eles nos dizem como o material é transportado ao redor do sistema solar", disse o autor principal do estudo Darryl Seligman, pós-doutorado em física e astronomia na Michigan State University, em comunicado divulgado pela CNN.

"Parecia qualquer outro asteroide — apenas um ponto de luz. Então, por um curto período, tivemos esse objeto celeste estranho que não conseguimos entender completamente", disse o coautor do estudo Davide Farnocchia, engenheiro do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA em Pasadena, Califórnia. "Este é um quebra-cabeça que desafia a maneira como sempre classificamos objetos como asteroides ou cometas."

Esses misteriosos objetos celestes se assemelham a asteroides, mas passam pelo espaço como cometas, embora sem a "cauda".

Origem da água na Terra?

Os cometas escuros internos podem ser encontrados dentro do chamado sistema solar interno, que inclui os planetas Terra, Vênus, Marte e Mercúrio, e se movem em órbitas quase circulares ao redor do sol. Os objetos celestes são pequenos, atingindo apenas dezenas de metros de diâmetro, e podem ter se originado do cinturão principal de asteroides, localizado entre as órbitas de Marte e Júpiter.

Cometas escuros mais próximos à Terra podem conter gelo. Logo, eles podem ter sido responsáveis por trazer água para a Terra.

Enquanto isso, cometas escuros externos, que podem ter vindo de regiões externas do nosso sistema solar perto de Júpiter e além, têm órbitas distintamente ovais e podem abranger centenas de metros ou mais.

Agora que os astrônomos encontraram mais cometas escuros, eles querem determinar se os objetos contêm gelo, o que está por trás de sua aceleração e de onde eles vieram.

Pesquisas anteriores sugeriram que até 60% dos objetos próximos à Terra podem ser cometas escuros, segundo a CNN.