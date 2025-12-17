Cientistas descobrem motivo de gesto fofo de cachorros

O gesto de um cachorro inclinando a cabeça ao ouvir a voz de seu dono é um comportamento universalmente apreciado, muitas vezes considerado apenas um gesto fofo. No entanto, cientistas estão começando a descobrir que essa simples ação pode ter várias funções cognitivas e sensoriais. Recentes investigações sugerem que a inclinação da cabeça vai além de um reflexo curioso, podendo ser um mecanismo através do qual os cães ajustam sua percepção do mundo ao seu redor.

A principal explicação para a inclinação de cabeça está relacionada à forma como os cães percebem sons e imagens. A anatomia dos ouvidos caninos, embora bastante sensível, pode exigir ajustes na postura para captar melhor determinados estímulos sonoros. Ao inclinar a cabeça, o cão pode melhorar sua capacidade de localizar a origem de sons e distinguir diferentes frequências. Isso é especialmente relevante quando o cão tenta identificar a voz de seu tutor, ajustando-se ao tom ou à frequência de uma palavra ou comando.

Além da audição, a inclinação da cabeça também pode ajudar na visão. Raças com focinhos mais longos ou orelhas caídas, por exemplo, podem ter dificuldade em observar claramente os rostos de seus donos. Ao girar a cabeça, o cão amplia seu campo de visão, o que facilita a leitura de expressões faciais e outros sinais visuais importantes durante a interação.

Mas por que eles fazem isso?

Recentemente, um estudo publicado na revista Animal Cognition analisou esse comportamento de forma mais aprofundada. A pesquisa, conduzida por Andrea Sommese e sua equipe, observou cães enquanto eles aprendiam a associar nomes a objetos.

Ao longo de três meses, os cães foram desafiados a trazer brinquedos pelo nome, como "traga a corda!". Durante os testes, os pesquisadores notaram que a inclinação da cabeça era mais frequente entre os cães que demonstraram maior capacidade de aprender palavras, chamados de “aprendizes dotados de palavras” (ADP). Esses cães inclinavam a cabeça de forma mais regular quando associavam palavras a objetos, sugerindo que o gesto pode ser um sinal de maior concentração ou tentativa de processar melhor as informações.

A inclinação da cabeça também pode ser um comportamento aprendido, reforçado por interações sociais. Muitos cães associam esse gesto a uma resposta positiva de seus donos, como carinho ou atenção. Isso cria um ciclo de reforço positivo: quando o cão inclina a cabeça e recebe uma resposta desejada, ele tende a repetir o comportamento. Dessa forma, a inclinação de cabeça não seria apenas um reflexo ou ajuste sensorial, mas também uma maneira de manter a interação com o tutor.

O que as raças preferem?

O estudo também revelou que a maioria dos cães que inclinavam a cabeça com maior frequência era da raça border collie, conhecida por sua alta capacidade de aprendizado. Isso levanta a questão sobre como a raça pode influenciar esse comportamento. A pesquisa sugere que cães com maior habilidade cognitiva podem inclinar a cabeça de maneira mais constante, especialmente quando estão processando informações complexas.

Outro aspecto interessante observado foi que muitos cães tendem a inclinar a cabeça sempre para o mesmo lado. Isso levanta a possibilidade de uma lateralidade, semelhante à dominância de mão nos seres humanos. Embora ainda não se saiba se isso está relacionado a uma preferência cognitiva ou física, é um ponto que exige mais investigação.

Além de fatores individuais, Marc Bekoff, professor emérito de ecologia e psicologia evolutiva da Universidade do Colorado, em Boulder, um dos principais estudiosos do comportamento animal, propôs que a inclinação de cabeça poderia ter um componente social ou “contagioso”. Ou seja, um cão poderia inclinar a cabeça ao ver outro fazendo o mesmo, interpretando que algo relevante está acontecendo. Isso abre espaço para uma discussão sobre como os cães compartilham informações e se comportam de maneira socialmente aprendida, especialmente em contextos de interação com outros cães ou humanos.