Maior réplica de dinossauro do mundo pode desaparecer após 25 anos

A maior réplica de um Tyrannosaurus rex do mundo, conhecida como Tyra, pode ter o futuro definido nos próximos anos e até ser desmontada após o fim de um contrato em 2029. A estrutura, localizada em Drumheller, nas Badlands canadenses, depende de decisões sobre o uso do terreno onde está instalada.

A informação foi divulgada em reportagem publicada pela Popular Science, que detalha a situação da atração turística.

Com cerca de 26 metros de altura e 66 toneladas, Tyra foi inaugurada em 2000 e se tornou um dos principais pontos turísticos da região. Ao longo dos anos, milhões de visitantes passaram pelo local, que permite acesso interno a uma plataforma de observação instalada na boca do dinossauro.

A atração fica próxima ao Royal Tyrrell Museum of Palaeontology, referência mundial em estudos paleontológicos.

Mesmo após mais de duas décadas em funcionamento, uma avaliação estrutural concluída em setembro de 2025 confirmou que a estrutura permanece segura, estável e apta para receber visitantes. O relatório também detalha a manutenção preventiva necessária para preservar a estrutura de fibra de vidro e aço nos próximos anos.

Segundo Heather Bitz, diretora executiva da Câmara de Comércio de Drumheller e Distrito (DDCC), há um plano de manutenção definido até o fim do contrato. A organização também indicou que está aberta a propostas com financiamento garantido para definir o futuro da atração após 2029.

Fim de contrato pode definir destino do T. rex

O impasse sobre o destino da estrutura começou após a decisão da DDCC de encerrar o arrendamento do terreno onde o dinossauro está instalado, previsto para dezembro de 2029.

De acordo com o comunicado oficial, a avaliação estrutural foi o primeiro passo para entender a condição da atração e sua vida útil, permitindo que parceiros locais comecem a discutir alternativas de longo prazo.

A prefeitura de Drumheller também acompanha o processo. O prefeito Tony Miglecz afirmou que a comunidade poderá continuar aproveitando a atração enquanto um caminho futuro é definido.

Transferência da estrutura é considerada inviável

Apesar da busca por soluções, a possibilidade de transferir o dinossauro para outro local é vista como pouco viável. De acordo com representantes da organização responsável, a complexidade da estrutura dificulta qualquer tentativa de remoção integral.

Relatos publicados pelo jornal Calgary Herald indicam que uma das alternativas consideradas anteriormente era a desmontagem após o fim do contrato.

Réplica supera tamanho real do Tyrannosaurus rex

Embora seja uma das maiores atrações do tipo no mundo, Tyra não representa com precisão o tamanho real da espécie.

Fósseis de alguns dos maiores exemplares conhecidos, como o espécime “Sue”, indicam que um Tyrannosaurus rex podia atingir cerca de 12,8 metros de comprimento e aproximadamente 4 metros de altura — dimensões bem menores que a réplica canadense.

Enquanto não há decisão definitiva sobre o futuro da estrutura, Tyra segue aberta ao público e mantém seu status como um dos principais símbolos turísticos do Vale de Drumhelle.