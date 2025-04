Chuva de meteoros poderá ser vista do Brasil nesta semana; saiba data e como assistir ao fenômeno

O ápice da chuva de meteoros Liridas poderá ser observado no Brasil entre a noite de segunda-feira, 21 de abril, e a madrugada de terça, 22 de abril.

Segundo o Observatório de Astronomia da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp), o fenômeno teve início no dia 14 e seguirá até o dia 30 deste mês. No entanto, o momento ideal para contemplar o espetáculo celeste será às 2h da manhã de terça-feira, pelo horário de Brasília.

"Abrindo a estação de chuvas de meteoros deste ano, temos a previsão da chuva dos Lirídas, que ocorrerá entre 14 e 30 de abril deste ano. Seu pico, ou seja, o período onde se observam mais meteoros, ocorrerá na noite do dia 21 para o dia 22 de abril, quando será possível observar até 18 meteoros por hora", informa o observatório em sua página oficial.

Esses meteoros são fragmentos espaciais que, ao penetrarem a atmosfera terrestre, queimam total ou parcialmente devido ao atrito com o ar e o contato com moléculas de oxigênio. Esse processo forma um rastro luminoso e brilhante no céu, muitas vezes acompanhado por faíscas — fenômeno popularmente chamado de "estrelas cadentes".

A chuva Lírida recebe esse nome por ocorrer na direção da constelação de Lira. Embora tenha intensidade moderada, é considerada uma das chuvas de meteoros mais significativas do ano, com ocorrência anual, geralmente em abril.

A origem desse fenômeno está relacionada à órbita do cometa Tatcher (C/1861 G1), que completa um ciclo ao redor do Sol a cada 415 anos e deixa um "rastro empoeirado" que ocasionalmente cruza com a Terra.

Como observar a chuva de meteoros Lírida?

Apesar de a Lírida ser mais visível no hemisfério norte, os observadores do hemisfério sul também poderão acompanhar o evento. Os meteoros entram na atmosfera a uma velocidade de cerca de 46 km/s e, durante o pico da chuva, será possível avistar até 18 deles por hora.

Para uma visualização ideal, recomenda-se buscar um local escuro, com o horizonte desobstruído e longe das luzes das cidades.

"Um parque, uma praia ou uma área rural são ótimos lugares", sugere o site do projeto científico Exoss. Evitar o uso de celulares e telas iluminadas também ajuda na adaptação dos olhos à escuridão, facilitando a observação.

Embora a Lua esteja em fase minguante e com cerca de 40% de sua superfície iluminada, o que pode dificultar um pouco a visibilidade dos meteoros, ainda será possível apreciar o fenômeno, segundo o Exoss.

A Unesp ainda recomenda olhar para a direção nordeste e localizar a estrela Vega, descrita como "uma das mais brilhantes do céu". Para facilitar, a orientação é usar a constelação do Cruzeiro do Sul como referência: "É só ficar de costas para ele", explica a instituição.

Os meteoros podem surgir de diferentes partes do céu, por isso é importante estar atento. Além disso, é fundamental ter paciência. "Seja paciente: Observar chuvas de meteoros exige calma. Pode levar alguns minutos até você ver o primeiro meteoro, mas a espera compensa", orienta o site Exoss.